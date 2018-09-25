Нефть Brent 25 сентября поднялась выше $82 впервые с осени 2014г

Цены на нефть эталонных марок продолжают рост в ходе торгов во вторник, Brent поднялась выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки на нефти на мировой рынок из-за санкций США.

Трейдеры продолжают радоваться тому, что ОПЕК+ не стала согласовывать повышение объемов добычи, на котором настаивал американский президент Дональд Трамп.

Ноябрьский фьючерс на Brent к 14:30 EET поднялся на $0,47 (+0,58%), до 81,86 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов котировка достигала 82,20 доллара за баррель

WTI с поставкой в ноябре подорожала на $0,33 (0,46%), до $72,40 за баррель.

Ведущие инвестбанки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее повышение: Bank of America Corp. поднял оценку среднегодовой цены Brent на 2019 год на $5 - до $80 за баррель, WTI - на $2, до $71 за баррель.

Ранее нефтяные прогнозы улучшил JPMorgan Chase. Аналитики банка подняли прогноз средней цены сорта Brent в ближайшие полгода на $22 - до $85 за баррель, марки WTI - на $20, до $76 за баррель. При этом они не исключают вероятности достижения котировками отметки в $90 за баррель.

Цена нефти марки Brent может подскочить до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.

По его словам, ситуация на мировом рынке ужесточается, поскольку Саудовская Аравия и Россия заявили об отсутствии намерений наращивать добычу, а производство в Венесуэле и Ливии сокращается.

