Баланс рынка ДТ в августе вырос на 15%

По итогам августа баланс украинского рынка дизельного топлива увеличился на 14,5% (78,5 тыс. т), по отношению к августу 2017 г., и составил 621,5 тыс. т. По сравнению с июлем текущего года, поставки топлива на рынок выросли на 3,3%, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» с ссылкой на данные собственного исследования.

Растущий спрос удовлетворяется импортными поставками, внутреннее же производство ДТ по итогам августа сократилось на 5,2%, по сравнению с августом 2017 г. Следовательно, доля Кременчугского (Полтавская обл.) и Шебелинского (Харьковская обл.) заводов в балансе украинского рынка ДТ снизилась с 13,3% в августе 2017 г. до 11% в августе текущего года.

Напомним, в начале августа из-за пожара на одной из технологических установок, Кременчугский НПЗ на несколько дней приостановил отгрузки топлива. Всего в августе он произвел, по оценкам «А-95», порядка 59,8 тыс. т ДТ (-4,2% к августу 2017 г.). Шебелинский ГПЗ государственной «Укргаздобычи» оценочно произвел 8,8 тыс. т ДТ против 9,9 тыс. т за аналогичный период 2017 г.

Импорт ДТ в августе вырос на 17,5% (82,3 тыс. т), по сравнению с августом 2017 г., и составил 552,9 тыс. т.

На поставки из России пришлось 48% всего импорта или 265,3 тыс. т. Прокачки по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс» на терминалы в Новоград-Волынском (Житомирская обл.), Смыге (Ивано-Франковская обл.) и Дубриничах (Закарпатская обл.) в августе составили 194,6 тыс. т. Это на 32,2% (47,4 тыс. т) больше, чем было в августе 2017 г.

Импорт трубопроводного ресурса в Украину железнодорожным транспортом с терминала в Гомеле (Беларусь) в августе достиг 46,6 тыс. т (+74% к августу 2017 г.). Импорт по железной дороге напрямую из России - 15,3 тыс. т, через порты поставлено еще 8,9 тыс. т российского ресурса.

Импорт ДТ из Беларуси в августе составил 222, 7 тыс. т (40,3% от всего объема импорта). По сравнению с августом 2017 г. поставки из Беларуси выросли на 6,3% (13,2 тыс. т). Из этого объема около 11,8 тыс. т пришлось на ресурс с маркировкой «топливо дизельное экспортное» (ТДЭ). По мнению участников рынка, ТДЭ фактически является российским ДТ, которое после изменения спецификации реэкспортируется из Беларуси в Украину с уплатой всех сборов.

Железнодорожные поставки ДТ из Литвы по итогам августа сократились на 32,6% (16,9 тыс. т) до 35 тыс. т, по сравнению с августом 2017 г. Поставки из Туркменистана в августе составили 22,4 тыс. т.

Всего за 8 месяцев 2018 г. баланс рынка ДТ увеличился на 11,9% (442,5 тыс. т) до 4,15 млн т. Внутреннее производство выросло на 5% (24,6 тыс. т) до 515,4 тыс. т, импорт - на 13% (417,9 тыс. т) до 3,635 млн т. Доля внутреннего производства в структуре рынка за 8 месяцев составила 12,4% против 13,2% за аналогичный период 2017 г.