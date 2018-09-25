В период с 21 по 24 сентября большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 16-17 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 14,41 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 14,42 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR и UPG прибавил 20 коп/л, до 15,69 грн/л и 15,00 грн/л, соответственно.

На станциях AMIC, Shell, Glusco, KLO, «БРСМ-Нафта», Luxwen, SKY, Mango и «Род-Ник» автогаз подорожал на 3-77 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 24 сентября составила 14,94 грн/л (+8 коп./л).

Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.

По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 24 сентября 2018 г., грн/л: