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В период с 21 по 24 сентября большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз
11:53 24.09.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 16-17 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 14,41 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 14,42 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR и UPG прибавил 20 коп/л, до 15,69 грн/л и 15,00 грн/л, соответственно.
На станциях AMIC, Shell, Glusco, KLO, «БРСМ-Нафта», Luxwen, SKY, Mango и «Род-Ник» автогаз подорожал на 3-77 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 24 сентября составила 14,94 грн/л (+8 коп./л).
Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.
По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 24 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,48
|
0,00
|
WOG
|
15,43
|
0,00
|
Авиас
|
14,41
|
0,17
|
Укрнафта
|
14,42
|
0,16
|
AMIC
|
15,09
|
0,03
|
Shell
|
15,18
|
0,02
|
SOCAR
|
15,69
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
14,77
|
0,03
|
Glusco
|
14,99
|
0,19
|
Автотранс
|
14,63
|
0,00
|
KLO
|
15,29
|
0,00
|
UPG
|
15,00
|
0,20
|
Параллель
|
15,32
|
0,10
|
Надежда
|
14,64
|
0,00
|
Chipo
|
14,52
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,10
|
0,20
|
Luxwen
|
14,89
|
0,20
|
SKY
|
15,07
|
0,77
|
Mango
|
14,21
|
0,26
|
Укргаздобыча
|
14,90
|
0,00
|
Народна
|
14,65
|
0,13
|
Средняя цена
|
14,94
|
0,08
|
|
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