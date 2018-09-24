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Нефть дорожает 24 сентября более чем на 1% на заявлениях ОПЕК+
08:47 24.09.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром уверенно растут после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по добыче "черного золота", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,25%, до 79,22 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,2%, до 71,63 доллара за баррель.
В понедельник инвесторы отыгрывают итоги десятого заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире. Заседание проходило на фоне ожидания рынком начала действия санкций США против Ирана в начале ноября. В такой ситуации рынок гадал, не решат ли страны ОПЕК+ дополнительно нарастить свою добычу. За наращивание выступал и президент США Дональд Трамп. Однако комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное - сохранить достигнутый баланс рынка.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - примерно на 200 тысяч.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в свою очередь, что ОПЕК+ готова адекватно и быстро ответить на любое возможное изменение предложения на рынке нефти, чтобы сохранить его сбалансированным. То есть, ради сохранения баланса возможно как наращивание, так и сокращение добычи.
"Сейчас есть масса неопределенных факторов для нефтяного рынка, начиная с добычи Ирана после введения санкций, заканчивая состоянием мировой экономики и спроса. На встрече в Алжире Саудовская Аравия и другие страны картеля заявили, что будут гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия", - сказал агентству Блумберг директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордов (Jason Bordoff).
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