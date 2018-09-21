В Украине с 14 сентября по 21 сентября отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Бензин А-92 евро подорожал на 0.61% (18.0 коп/л) до 30.15 грн/л, бензин А-95 евро - вырос в цене на 0.67% (21.0 коп/л) до 31.63 грн/л, дизельное топливо евро, подорожало на 0.73% (21.0 коп/л) до 29.46 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 1.87% (27.0 коп/л) до 14.80 грн/л.

Средняя розничная цена на дизельное топливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 30.15 24.00 0.00 0.61 Бензин А-95 евро 31.63 26.50 0.00 0.67 Дизельное топливо Евро 29.46 26.00 0.00 0.73 Сжиженный газ 14.80 13.65 0.46 1.87





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 21.09.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 31,19 20,0 32,19 20,0 30,19 20,0 15,09 40,0 ANP 28,95 0,0 29,95 0,0 28,00 0,0 14,29 26,5 GLUSCO 31,75 50,0 32,75 50,0 30,25 50,0 14,80 30,0 SHELL 31,45 14,4 33,23 44,0 30,75 43,7 15,22 51,5 WOG 32,99 50,0 33,99 50,0 31,49 10,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 29,00 0,0 30,00 0,0 28,00 0,0 14,30 31,4 Кло 31,29 60,0 32,19 70,0 29,99 50,0 15,35 36,0 ОККО 32,96 50,0 33,96 50,0 31,46 50,0 15,50 40,0 Укрнафта 29,00 0,0 30,00 0,0 28,00 0,0 14,26 23,8 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 14 сентября по 21 сентября 2018 с.г. отмечался снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и рост на дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.24% (7.0 коп/л) до 27.55 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.14% (4.0 коп/л) до 28.47 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.4% (11.0 коп/л) до 26.51 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 14 сентября по 21 сентября 2018 г. увеличилась на 1.0%, или 251.5 грн/т, и находится на уровне 25807.56 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.1%, или 1488.7 грн/т.