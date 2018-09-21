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В Украине с 14 сентября по 21 сентября отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
17:45 21.09.2018 |
Бензин А-92 евро подорожал на 0.61% (18.0 коп/л) до 30.15 грн/л, бензин А-95 евро - вырос в цене на 0.67% (21.0 коп/л) до 31.63 грн/л, дизельное топливо евро, подорожало на 0.73% (21.0 коп/л) до 29.46 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 1.87% (27.0 коп/л) до 14.80 грн/л.
Средняя розничная цена на дизельное топливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|
Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|30.15
|24.00
|0.00
|0.61
|Бензин А-95 евро
|31.63
|26.50
|0.00
|0.67
|Дизельное топливо Евро
|29.46
|26.00
|0.00
|0.73
|Сжиженный газ
|14.80
|13.65
|0.46
|1.87
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 21.09.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|31,19
|20,0
|32,19
|20,0
|30,19
|20,0
|15,09
|40,0
|ANP
|28,95
|0,0
|29,95
|0,0
|28,00
|0,0
|14,29
|26,5
|GLUSCO
|31,75
|50,0
|32,75
|50,0
|30,25
|50,0
|14,80
|30,0
|SHELL
|31,45
|14,4
|33,23
|44,0
|30,75
|43,7
|15,22
|51,5
|WOG
|32,99
|50,0
|33,99
|50,0
|31,49
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|29,00
|0,0
|30,00
|0,0
|28,00
|0,0
|14,30
|31,4
|Кло
|31,29
|60,0
|32,19
|70,0
|29,99
|50,0
|15,35
|36,0
|ОККО
|32,96
|50,0
|33,96
|50,0
|31,46
|50,0
|15,50
|40,0
|Укрнафта
|29,00
|0,0
|30,00
|0,0
|28,00
|0,0
|14,26
|23,8
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 14 сентября по 21 сентября 2018 с.г. отмечался снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и рост на дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.24% (7.0 коп/л) до 27.55 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0.14% (4.0 коп/л) до 28.47 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.4% (11.0 коп/л) до 26.51 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 14 сентября по 21 сентября 2018 г. увеличилась на 1.0%, или 251.5 грн/т, и находится на уровне 25807.56 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.1%, или 1488.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|27.55
|26.35
|0.10
|-0.24
|Бензин А-95 евро, грн/л
|28.47
|27.20
|0.15
|-0.14
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|26.51
|25.80
|0.34
|0.42
|Сжиженный газ, грн/т
|25807.56
|24236.00
|0.98
|0.98
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