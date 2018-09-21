Сжиженный газ на ОККО и WOG 21 сентября подорожал еще на 20 коп/л

Крупнейшие автозаправочные сети ОККО и WOG подняли цены на СУГ на 20 коп/л за сутки. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».

В частности, по сравнению с 20 сентября цена на автогаз на ОККО выросла на 20 коп/л и составила 15,48 грн/л. WOG подняла на 10 коп/л до 15,43 грн/л.

Также на 13 коп/л цена выросла на АЗС «Надежда» - до 14,64 грн/л и на 10 коп/л цена выросла на «Нефтек» - до 15,30 грн/л. Такие сети, как KLO и «Параллель» повысили стоимость на 4 коп. до 15,29 грн/л и 5 коп. до 15,22 грн/л соответственно.

Средняя цена СУГ на украинском рынке по состоянию на 21 сентября составила 14,85 грн/л и выросла на 5 коп.

Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.

Также аналитик «Консалтинговой компании А-95» Артем Куюн выразил уверенность, что пик потребления автогаза в 2018 г. не за горами, и уже можно утверждать, что в этом году сезон пройдет успешно. Особенно по сравнению с прошлым, когда на рынке автогаза разразился сильнейший в его относительно недолгой истории кризис.



