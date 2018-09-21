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Сжиженный газ на ОККО и WOG 21 сентября подорожал еще на 20 коп/л
16:42 21.09.2018 |
Крупнейшие автозаправочные сети ОККО и WOG подняли цены на СУГ на 20 коп/л за сутки. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».
В частности, по сравнению с 20 сентября цена на автогаз на ОККО выросла на 20 коп/л и составила 15,48 грн/л. WOG подняла на 10 коп/л до 15,43 грн/л.
Также на 13 коп/л цена выросла на АЗС «Надежда» - до 14,64 грн/л и на 10 коп/л цена выросла на «Нефтек» - до 15,30 грн/л. Такие сети, как KLO и «Параллель» повысили стоимость на 4 коп. до 15,29 грн/л и 5 коп. до 15,22 грн/л соответственно.
Средняя цена СУГ на украинском рынке по состоянию на 21 сентября составила 14,85 грн/л и выросла на 5 коп.
Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.
Также аналитик «Консалтинговой компании А-95» Артем Куюн выразил уверенность, что пик потребления автогаза в 2018 г. не за горами, и уже можно утверждать, что в этом году сезон пройдет успешно. Особенно по сравнению с прошлым, когда на рынке автогаза разразился сильнейший в его относительно недолгой истории кризис.
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,48
|
0,20
|
WOG
|
15,43
|
0,18
|
Авиас
|
14,24
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,25
|
0,00
|
AMIC
|
15,06
|
0,00
|
Shell
|
15,17
|
0,00
|
SOCAR
|
15,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,74
|
0,00
|
Glusco
|
14,80
|
0,00
|
Автотранс
|
14,63
|
0,00
|
KLO
|
15,29
|
0,04
|
UPG
|
14,80
|
0,00
|
Параллель
|
15,22
|
0,05
|
Надежда
|
14,64
|
0,13
|
Chipo
|
14,52
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,90
|
0,00
|
Luxwen
|
14,69
|
0,00
|
Автопорт
|
15,20
|
0,00
|
Mango
|
13,95
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
14,90
|
0,00
|
Нефтек
|
15,30
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
14,85
|
0,05
|
|
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