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Цены на нефть изменяются разнонаправленно перед встречей министерского комитета ОПЕК+
08:46 21.09.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром изменяются разнонаправленно в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в ближайшие выходные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до 78,75 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,14%, до 70,22 доллара за баррель.
В пятницу рынок находится в ожидании встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия, начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Блумберг, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+.
Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последний призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на "черное золото". "Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!", - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Ранее Трамп уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.
В то же время, по мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes), которого цитирует агентство Рейтер, сейчас в центре внимания рынков находятся перспективы мирового предложения нефти на фоне грядущих американских санкций в отношении Ирана.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - примерно на 200 тысяч.
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