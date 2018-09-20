Автогаз дорожает в регионах 20 сентября

В период с 19 по 20 августа автозаправочные сети подняли цены на СУГ еще на 1-30 коп/л. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».

В частности, цена на автогаз на столичной KLO выросла на 10 коп/л и составила 15,25 грн/л. UPG подняла на 20 коп/л до 14,80 грн/л. Также на 10 коп/л цена выросла в сети «Фактор» на 10 коп/л до 14,40 грн/л

AMIC, «БРСМ Нафта», SUN OIL, Chipo, «Автопорт», «Кворум», «Народна» и «Укргаздобыча» повысили стоимость на 1-30 коп/л.

Средняя стоимость СУГ на украинском рынке по состоянию на 20 сентября составила 14,80 грн/л (+4 коп/л).

Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.

По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 20 сентября 2018 г., грн/л: