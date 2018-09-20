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Автогаз дорожает в регионах 20 сентября
12:52 20.09.2018 |
В период с 19 по 20 августа автозаправочные сети подняли цены на СУГ еще на 1-30 коп/л. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».
В частности, цена на автогаз на столичной KLO выросла на 10 коп/л и составила 15,25 грн/л. UPG подняла на 20 коп/л до 14,80 грн/л. Также на 10 коп/л цена выросла в сети «Фактор» на 10 коп/л до 14,40 грн/л
AMIC, «БРСМ Нафта», SUN OIL, Chipo, «Автопорт», «Кворум», «Народна» и «Укргаздобыча» повысили стоимость на 1-30 коп/л.
Средняя стоимость СУГ на украинском рынке по состоянию на 20 сентября составила 14,80 грн/л (+4 коп/л).
Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.
По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 20 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,28
|
0,00
|
WOG
|
15,25
|
0,00
|
Авиас
|
14,24
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,25
|
0,00
|
AMIC
|
15,06
|
0,01
|
Shell
|
15,17
|
0,18
|
SOCAR
|
15,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,74
|
0,01
|
Glusco
|
14,80
|
0,00
|
Автотранс
|
14,63
|
0,00
|
KLO
|
15,25
|
0,10
|
UPG
|
14,80
|
0,20
|
Параллель
|
15,16
|
0,00
|
Надежда
|
14,52
|
0,00
|
Chipo
|
14,52
|
0,18
|
Фактор
|
14,40
|
0,10
|
SUN OIL
|
14,84
|
0,08
|
Автопорт
|
15,20
|
0,30
|
Кворум
|
15,05
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
14,90
|
0,30
|
Народна
|
14,53
|
0,13
|
Род-Ник
|
14,90
|
0,00
|
Средняя цена
|
14,80
|
0,04
|
|
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