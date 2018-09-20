Нефть дорожает 20 сентября на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне данных от минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за предыдущую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до 79,64 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,61%, до 71,2 доллара за баррель.

В четверг рынок с оптимизмом реагирует на данные о снижении запасов нефти в США. По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 сентября, снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 394,1 миллиона баррелей.

Как отметил партнер компании Again Capital Management Джон Килдуфф (John Kilduff), мнение которого приводит телеканал CNBC, доклад ведомства поддерживает цены на нефть. Его цифры разошлись с данными Американского института нефти (API), который сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в США, напротив, выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 397,1 миллиона баррелей.