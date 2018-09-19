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«Приват» 19 сентября поднял цены на СУГ на 20 коп./л
12:56 19.09.2018 |
В период с 18 по 19 сентября большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 18-19 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 14,24 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 14,25 грн/л. Автогаз на станциях «БРСМ-Нафта» прибавил 13 коп/л, до 14,73 грн/л.
На станциях WOG, AMIC, Shell, SOCAR, Glusco, KLO, «Параллель» и «Род-Ник» автогаз подорожал на 6-20 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 19 сентября составила 14,77 грн/л (+10 коп./л).
Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.
По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 19 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,28
|
0,00
|
WOG
|
15,25
|
0,06
|
Авиас
|
14,24
|
0,18
|
Укрнафта
|
14,25
|
0,19
|
AMIC
|
15,05
|
0,09
|
Shell
|
14,97
|
0,14
|
SOCAR
|
15,49
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
14,73
|
0,13
|
Glusco
|
14,80
|
0,10
|
Автотранс
|
14,63
|
0,00
|
KLO
|
15,15
|
0,10
|
UPG
|
14,60
|
0,00
|
Параллель
|
15,16
|
0,21
|
Надежда
|
14,52
|
0,00
|
Chipo
|
14,34
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,90
|
0,15
|
Luxwen
|
14,69
|
0,00
|
Автопорт
|
14,90
|
0,00
|
Mango
|
13,88
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
14,60
|
0,00
|
Народна
|
14,40
|
0,00
|
Средняя цена
|
14,77
|
0,10
|
|
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