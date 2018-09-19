«Приват» 19 сентября поднял цены на СУГ на 20 коп./л

В период с 18 по 19 сентября большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 18-19 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 14,24 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 14,25 грн/л. Автогаз на станциях «БРСМ-Нафта» прибавил 13 коп/л, до 14,73 грн/л.

На станциях WOG, AMIC, Shell, SOCAR, Glusco, KLO, «Параллель» и «Род-Ник» автогаз подорожал на 6-20 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 19 сентября составила 14,77 грн/л (+10 коп./л).

Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.

По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 19 сентября 2018 г., грн/л: