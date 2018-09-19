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Нефть незначительно дешевеет 19 сентября после данных API по запасам сырья в США
08:14 19.09.2018 |
Мировые цены на нефть демонстрируют слабую негативную динамику в среду утром после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,06%, до 78,98 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,03%, до 69,57 доллара за баррель.
Участники рынка в среду обратили внимание на данные API, согласно которым за неделю по 14 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 397,1 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 2,7 миллиона баррелей после сокращения почти на 5,3 миллиона баррелей неделей ранее.
При этом снижение цен на нефть ограничивают новости относительно Саудовской Аравии. Во вторник агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия считает цену на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе в связи с последствиями санкций США против Ирана. По данным источников агентства, королевство заявляло, что не хочет способствовать удорожанию нефти выше 80 долларов за баррель, но считает, что не сможет больше этому препятствовать.
"Трейдеры восприняли комментарии Саудовской Аравии как указание на то, что страна не будет активно реагировать на рост цен на нефть с помощью увеличения предложения. Можно также предположить, что у страны нет возможности компенсировать уже происходящее снижение поставок из Ирана из-за санкций США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
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