Автогаз в крупных сетях прибавил 18 сентября еще 12-20 коп/л

В период с 17 по 18 августа групнейшие автозаправочные сети подняли цены на СУГ еще на 12-20 коп/л. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».

В частности, цена на автогаз на ОККО выросла на 20 коп/л и составила 15,28 грн/л. WOG подняла на 14 коп/л до 15,20 грн/л. Также на 12 коп/л и 20 коп/л цены выросли в сетях AMIC и Glusco - до 14,96 грн/л и 14,70 грн/л соответственно.

Такие сети, как Shell, «БРСМ Нафта», KLO, UPG, Luxwen, Mango и «Укргаздобыча» повысили стоимость на 1-30 коп/л. Существеннее всех цена подскочила в сети «Надежда», на 50 коп/л - до 14,52 грн/л.

Средняя цена СУГ на украинском рынке по состоянию на 18 сентября составила 14,67 грн/л (+7 коп/л).

Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.

По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 18 сентября 2018 г., грн/л: