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Автогаз в крупных сетях прибавил 18 сентября еще 12-20 коп/л
13:36 18.09.2018 |
В период с 17 по 18 августа групнейшие автозаправочные сети подняли цены на СУГ еще на 12-20 коп/л. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».
В частности, цена на автогаз на ОККО выросла на 20 коп/л и составила 15,28 грн/л. WOG подняла на 14 коп/л до 15,20 грн/л. Также на 12 коп/л и 20 коп/л цены выросли в сетях AMIC и Glusco - до 14,96 грн/л и 14,70 грн/л соответственно.
Такие сети, как Shell, «БРСМ Нафта», KLO, UPG, Luxwen, Mango и «Укргаздобыча» повысили стоимость на 1-30 коп/л. Существеннее всех цена подскочила в сети «Надежда», на 50 коп/л - до 14,52 грн/л.
Средняя цена СУГ на украинском рынке по состоянию на 18 сентября составила 14,67 грн/л (+7 коп/л).
Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.
По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 18 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,28
|
0,20
|
WOG
|
15,20
|
0,14
|
Авиас
|
14,06
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,06
|
0,00
|
AMIC
|
14,96
|
0,12
|
Shell
|
14,85
|
0,01
|
SOCAR
|
15,29
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,60
|
0,01
|
Glusco
|
14,70
|
0,20
|
Автотранс
|
14,63
|
0,00
|
KLO
|
15,05
|
0,10
|
UPG
|
14,60
|
0,10
|
Параллель
|
14,95
|
0,00
|
Надежда
|
14,52
|
0,50
|
Chipo
|
14,34
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,75
|
0,00
|
Luxwen
|
14,69
|
0,20
|
Автопорт
|
14,90
|
0,00
|
Mango
|
13,88
|
0,02
|
Укргаздобыча
|
14,60
|
0,30
|
Народна
|
14,40
|
0,00
|
Средняя цена
|
14,67
|
0,07
|
|
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