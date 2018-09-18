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Розничные цены на бензин и ДТ 18 сентября продолжают расти
11:50 18.09.2018 |
С 17 на 18 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 20-40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, в сетях AMIC и UPG бензин и ДТ подорожало на 20 коп./л, «БРСМ-Нафта» подняла цена на ДТ и бензин А-95 на 20 коп./л, «двойка» подорожала на 10 коп./л. В сети Glusco цены повысились на все виды топлива на 15 коп./л.
Рост цен наблюдается также в региональных сетях. Днепропетровская сеть «Нефтек» повысила цены на 20 коп./л, донецкий «Автотехсервис» - на 50 коп./л, харьковская «Овис» - на 49 коп./л, полтавская «Надежда» - на 40-50 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни.
С начала сентября в среднем цены бензина и ДТ выросли на 1 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
WOG
|
32,99
|
0,04
|
33,99
|
0,04
|
34,99
|
0,04
|
31,49
|
0,04
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,19
|
0,20
|
32,19
|
0,20
|
33,19
|
0,20
|
30,19
|
0,20
|
Shell
|
31,33
|
0,10
|
33,13
|
0,40
|
35,58
|
0,40
|
30,66
|
0,40
|
SOCAR
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,35
|
0,10
|
29,35
|
0,20
|
30,73
|
0,30
|
27,25
|
0,20
|
Glusco
|
31,75
|
0,15
|
32,75
|
0,15
|
33,75
|
0,15
|
30,25
|
0,15
|
Автотранс
|
29,98
|
0,00
|
31,23
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
29,33
|
0,00
|
KLO
|
30,99
|
0,00
|
31,94
|
-0,05
|
32,54
|
-0,05
|
29,69
|
0,00
|
UPG
|
29,90
|
0,20
|
30,90
|
0,20
|
33,70
|
0,20
|
28,20
|
0,20
|
Параллель
|
31,52
|
0,00
|
32,52
|
0,00
|
x
|
x
|
30,19
|
0,00
|
Надежда
|
30,44
|
0,40
|
31,08
|
0,40
|
31,59
|
0,40
|
29,34
|
0,50
|
Chipo
|
29,92
|
0,00
|
30,42
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,37
|
0,00
|
Маркет
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
x
|
x
|
28,82
|
0,00
|
Овис
|
30,99
|
0,49
|
31,99
|
0,49
|
33,99
|
0,00
|
29,99
|
0,49
|
Автотехсервис
|
29,50
|
0,50
|
31,00
|
0,50
|
x
|
x
|
28,50
|
0,50
|
Фактор
|
28,80
|
0,05
|
29,80
|
0,05
|
x
|
x
|
27,30
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
x
|
x
|
28,50
|
0,00
|
Нефтек
|
30,99
|
0,20
|
32,49
|
0,20
|
33,99
|
0,20
|
29,99
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
30,40
|
0,04
|
31,41
|
0,05
|
32,64
|
0,07
|
29,20
|
0,05
|
|
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