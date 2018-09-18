Розничные цены на бензин и ДТ 18 сентября продолжают расти

С 17 на 18 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 20-40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, в сетях AMIC и UPG бензин и ДТ подорожало на 20 коп./л, «БРСМ-Нафта» подняла цена на ДТ и бензин А-95 на 20 коп./л, «двойка» подорожала на 10 коп./л. В сети Glusco цены повысились на все виды топлива на 15 коп./л.

Рост цен наблюдается также в региональных сетях. Днепропетровская сеть «Нефтек» повысила цены на 20 коп./л, донецкий «Автотехсервис» - на 50 коп./л, харьковская «Овис» - на 49 коп./л, полтавская «Надежда» - на 40-50 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни.

С начала сентября в среднем цены бензина и ДТ выросли на 1 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 сентября 2018 г., грн/л: