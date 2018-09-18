Финансовые новости
- |
- 18.09.18
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на нефть 18 сентября снижаются на фоне новых пошлин Трампа, Brent у $77,6 за баррель
08:44 18.09.2018 |
Нефтяной рынок стал острее реагировать на торговые споры: цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении Китая, пишет Dow Jones.
С 24 сентября вводятся ввозные пошлины по ставке 10% на целый ряд импортируемых в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 сентября уменьшилась на $0,44 (0,56%) - до 77,61 доллара за баррель.
Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,29 (0,42%) - до 68,62 доллара за баррель.
В понедельник котировка фьючерса на Brent опустилась на 4 цента (0,05%), до $78,05 за баррель, а WTI - на 8 центов (0,1%), до $68,91 за баррель.
Последние месяцы нефть, в отличие от других активов, практически игнорировала нарастающую напряженность в торговых отношениях США с другими странами. И аналитики полагают, что реакция на торговые споры будет кратковременной, если они существенным образом не затормозят экономический рост.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА
|Луценко снова просит Раду снять неприкосновенность с депутатов от «Оппоблока» Вилкула, Дунаева и Колесникова
|Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72
|Нацбанк готовится к смягчению правил валютного регулирования после вступления в силу Закона «О валюте»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные цены на бензин и ДТ 18 сентября продолжают расти
|Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА
|Принципиальная договоренность с МВФ о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020г достигнута, темпы обсуждаются - Коболев
|На 1 августа остатки средств местных бюджетов на депозитных счетах составили 8,4 млрд гривен
|Депутаты хотят усилить контроль государства за банковским сектором
|Цены на нефть 18 сентября снижаются на фоне новых пошлин Трампа, Brent у $77,6 за баррель
Это интересно
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
|Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода
|Apple Watch Series 4 — первое потребительское устройство с датчиком ЭКГ, получившее одобрение FDA
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор
|Apple представила новые флагманы — iPhone Xs и Xs Max
|Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7