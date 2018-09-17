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Цена на СУГ в рознице 17 сентября на крупнейших АЗС превысила 15 грн
13:47 17.09.2018 |
Крупнейшие автозаправочные сети ОККО и WOG подняли цены на СУГ на 10 коп/л за сутки. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».
В частности, по сравнению с 14 сентября цена на автогаз на ОККО выросла на 10 коп/л и составила 15,08 грн/л. WOG подняла на 10 коп/л до 15,05 грн/л.
Также на 10 коп/л цены выросли на «Нефтек» и «Фактор» - до 15,10 грн/л и 14,30 грн/л соответственно. Такие сети, как AMIC и Mango повысили стоимость на 5 коп/л до 14,84 грн/л и 13,86 грн/л. Цена СУГ на «Овис» выросла на 30 коп/л до 14,59 грн/л. Существеннее всех цена подскочила в сети «Автотранс» на 65 коп/л до 14,63 грн/л.
Средняя цена СУГ на украинском рынке по состоянию на 17 сентября составила 14,60 грн/л и выросла на 5 коп.
Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.
По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,08
|
0,10
|
WOG
|
15,05
|
0,10
|
Авиас
|
14,06
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,06
|
0,00
|
AMIC
|
14,84
|
0,05
|
Shell
|
14,84
|
0,00
|
SOCAR
|
15,29
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,59
|
0,00
|
Glusco
|
14,50
|
0,00
|
Автотранс
|
14,63
|
0,65
|
KLO
|
14,95
|
0,00
|
UPG
|
14,50
|
0,00
|
Параллель
|
14,95
|
0,00
|
Надежда
|
14,02
|
0,00
|
Chipo
|
14,34
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,75
|
0,25
|
Овис
|
14,59
|
0,30
|
Фактор
|
14,30
|
0,10
|
Mango
|
13,86
|
0,05
|
Укргаздобыча
|
14,30
|
0,00
|
Нефтек
|
15,10
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
14,60
|
0,05
|
|
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