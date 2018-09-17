Цена на СУГ в рознице 17 сентября на крупнейших АЗС превысила 15 грн

Крупнейшие автозаправочные сети ОККО и WOG подняли цены на СУГ на 10 коп/л за сутки. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».

В частности, по сравнению с 14 сентября цена на автогаз на ОККО выросла на 10 коп/л и составила 15,08 грн/л. WOG подняла на 10 коп/л до 15,05 грн/л.

Также на 10 коп/л цены выросли на «Нефтек» и «Фактор» - до 15,10 грн/л и 14,30 грн/л соответственно. Такие сети, как AMIC и Mango повысили стоимость на 5 коп/л до 14,84 грн/л и 13,86 грн/л. Цена СУГ на «Овис» выросла на 30 коп/л до 14,59 грн/л. Существеннее всех цена подскочила в сети «Автотранс» на 65 коп/л до 14,63 грн/л.

Средняя цена СУГ на украинском рынке по состоянию на 17 сентября составила 14,60 грн/л и выросла на 5 коп.

Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.

По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.



