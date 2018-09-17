WOG и ОККО повысили цены топлива на 50 коп.

За выходные цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС WOG и ОККО выросли на 46 коп./л и 50 коп./л, соответственно, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Бензин марки А-92 в сети WOG подорожал до 32,95 грн/л, А-95 - до 33,95 грн/л, А-95+ - до 34,95 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 31,45 грн/л. В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 32,99 грн/л, А-95 - до 33,99 грн/л, А-95+ - до 34,99 грн/л, дизельное топливо - до 31,49 грн/л.

Все виды топлива на станциях SOCAR также подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 32,99 грн/л, А-95 - до 33,99 грн/л, А-95+ - до 34,99 грн/л, ДТ - до 31,49 грн/л. На 34-54 коп./л повысила стоимость топлив KLO.

Такие сети, как «Автотранс», «Катрал» «Укр-Петроль» и «Нефтек» повысили цены на 30-40 коп./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 17 сентября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 13-15коп./л.

Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривни по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривни к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл. с 27,7 грн/долл., к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.

Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).

Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/14 сентября 2018 г., грн/л: