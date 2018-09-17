Финансовые новости
- |
- 17.09.18
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
WOG и ОККО повысили цены топлива на 50 коп.
11:57 17.09.2018 |
За выходные цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС WOG и ОККО выросли на 46 коп./л и 50 коп./л, соответственно, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Бензин марки А-92 в сети WOG подорожал до 32,95 грн/л, А-95 - до 33,95 грн/л, А-95+ - до 34,95 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 31,45 грн/л. В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 32,99 грн/л, А-95 - до 33,99 грн/л, А-95+ - до 34,99 грн/л, дизельное топливо - до 31,49 грн/л.
Все виды топлива на станциях SOCAR также подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 32,99 грн/л, А-95 - до 33,99 грн/л, А-95+ - до 34,99 грн/л, ДТ - до 31,49 грн/л. На 34-54 коп./л повысила стоимость топлив KLO.
Такие сети, как «Автотранс», «Катрал» «Укр-Петроль» и «Нефтек» повысили цены на 30-40 коп./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 17 сентября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 13-15коп./л.
Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривни по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривни к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл. с 27,7 грн/долл., к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.
Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).
Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/14 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,99
|
0,50
|
33,99
|
0,50
|
34,99
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
WOG
|
32,95
|
0,46
|
33,95
|
0,46
|
34,95
|
0,46
|
31,45
|
0,46
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Shell
|
31,23
|
0,00
|
32,73
|
0,00
|
35,18
|
0,00
|
30,26
|
0,00
|
SOCAR
|
32,99
|
0,50
|
33,99
|
0,50
|
34,99
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
28,25
|
0,00
|
29,15
|
0,00
|
30,43
|
0,00
|
27,05
|
0,00
|
Glusco
|
31,25
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
33,25
|
0,00
|
29,75
|
0,00
|
Автотранс
|
29,98
|
0,50
|
31,23
|
0,50
|
32,49
|
0,20
|
29,33
|
0,45
|
KLO
|
30,99
|
0,34
|
31,99
|
0,54
|
32,59
|
0,45
|
29,69
|
0,40
|
UPG
|
29,70
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Параллель
|
31,52
|
0,00
|
32,52
|
0,00
|
x
|
x
|
30,19
|
0,00
|
Надежда
|
30,04
|
0,00
|
30,68
|
0,00
|
31,19
|
0,00
|
28,84
|
0,00
|
Chipo
|
29,92
|
0,00
|
30,42
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,37
|
0,00
|
Маркет
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
x
|
x
|
28,82
|
0,00
|
Luxwen
|
31,19
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Катрал
|
29,69
|
0,30
|
30,87
|
0,30
|
30,89
|
0,30
|
28,67
|
0,30
|
Нефтек
|
30,79
|
0,30
|
32,29
|
0,30
|
33,79
|
0,30
|
29,79
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
x
|
x
|
28,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
28,35
|
0,40
|
29,05
|
0,30
|
29,40
|
0,30
|
27,90
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
30,35
|
0,13
|
31,35
|
0,13
|
32,55
|
0,15
|
29,14
|
0,12
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помощник генсека: Украина однажды станет членом НАТО, и неважно, будет ли на этом пути ПДЧ
|Опасное маневрирование. Чем Украина отвечает на российскую агрессию в Азовском море
|Чистка под Пушилина. С кем и с чем новый главарь ДНР идет на «выборы»
|Полураскол. Как Москва «сливает» УПЦ МП и записывает Онурфия в мученики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Проект госбюджета-2019 год предусматривает увеличение финансирования здравоохранения на 10%
|Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2,1 раза до 15,4 млрд куб. м с начала сезона закачки
|Проект госбюджета-2019 предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD к концу года
|WOG и ОККО повысили цены топлива на 50 коп.
|Кабмин предлагает Раде предусмотреть предоставление госгарантий на 27,3 млрд гривен в 2019
|Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2019 с доходами 1,01 трлн гривен и расходами 1,09 трлн гривен
Это интересно
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор
|Apple представила новые флагманы — iPhone Xs и Xs Max
|Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7
|Топ-10 легендарных инвесторов
|Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения
|Китай скоро станет крупнейшим производителем оборудования для полупроводниковой индустрии
|Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic