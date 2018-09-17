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Нефть незначительно дешевеет 17 сентября на статистике из США и торговых опасениях
08:25 17.09.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно снижаются, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до 78 долларов за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07%, до 68,72 доллара за баррель.
Участники торгов обратили внимание на пятничные данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) об увеличении количества нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 14 сентября. Так, количество работающих нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,8%, до 867 единиц.
Кроме того, давление на рынок нефти оказывают опасения, связанные с торговым конфликтом между США и Китаем. Трейдеры опасаются, что он может в итоге негативно отразиться на спросе на сырье.
По данным газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.
"Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем может усилиться на этой неделе, учитывая субботние сообщения газеты Wall Street Journal о том, что президент Трамп планирует объявить в течение нескольких дней новые пошлины на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов, которые вступят в силу в течение нескольких недель", - приводит агентство S&P мнение аналитиков UOB.
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