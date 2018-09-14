ДТ в опте подешевело на 200 грн/т, бензины — на 400 грн/т

С 7 по 14 сентября цены железнодорожных партий дизельного топлива снизились на 180 грн/т, - до 31 120 грн/т. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Падение цены спровоцировано укреплением курса гривны на 18 коп, с 28,30 грн/долл в прошлую пятницу до 28,12 грн/долл 14 сентября. При этом котировки поднялась на 5-7$.

В пятницу трубопроводный ресурс на Новоград-Волынском (Житомирская обл.) предлагался по 31 000

грн/т, тогда как неделю назад ресурс торговался по 31 100-31 150 грн/т. Российский продукт предлагали «Нафтаукртранс», «Анвитрейд», «Белойл Систем», «Глуско Украина», «Паралллель» и ПП «Оператор». Минимальная цена предложения составляла 30 900 грн/т, максимальная - 31 150 грн/т.

«Марсел Энерджи», «Параллель» и «Нафтаукртранс» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 31 100-31 300 грн/т. «Альянс Энерго Трейд», «Альянс Ойл Украина» и «Укртатнафта» предлагали кременчугское дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 31 500 грн/т. Шебелинский продукт по 32 000 грн/т предлагал «НП-Трейдинг». «Альянс Ойл Украина» выставлял мозырский ресурс в Сарнах по 31 100 грн/т.

Также среди недели с ресурсом ТДЭ по 31 000 грн/т на рынок выходил «Марсел Энерджи», а «Август Пром» (входит в орбиту «Трейд Коммодити») в порту Николаев торговал российским дизельным топливом по 30 900 грн/т.

Стоит отметить, из-за того, что уже 14 дней действует запрет на отправку грузов в вагонах инвентарного парка принадлежности Белорусской железной дороги (БЖД) в направлении станций Львовской железной дороги, ряд трейдеров были вынуждены реализовывать предназначенный для западных областей продукт в оптовом сегменте.

С начала недели железнодорожные партии бензина марки А-95 в среднем снизились в цене на 370 грн/т - до 37 170/т.

В пятницу кременчугскую «пятерку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд» по 37 100 грн/т. Литовским А-95 в Киеве торговал «Гранд Петрол» по 38 500 грн/т, а белорусский продукт по предзаказу «Марсел Энерджи» выставлял по 37 500 грн/т в Коростене. «НП-Трейдинг» торговал шебелинским продуктом по 36 900 грн/т в Харьковской области.

Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-92 с 7 по 14 сентября снизилась также на 370 грн/т - до 35 880 грн/т.

«Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «двойку» в Кагамлыке по 36 100 грн/т. «Марсел Энерджи» (по предзаказу) и ЗГНК предлагали белорусский ресурс в Коростене по 36 100-36 300 грн/т. ЗНГК торговал «двойкой» в Василькове по 35 200 грн/т, а «НП-Трейдинг» и «Газтрон-Украина» предлагали шебелинский ресурс по 35 100-35 500 грн/т в Харьковской области.