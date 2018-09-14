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WOG, SOCAR и ОККО подняли цену на СУГ еще на 24-30 коп
12:35 14.09.2018 |
Крупнейшие автозаправочные сети ОККО, WOG и SOCAR подняли цены на СУГ на 24-30 коп/л за сутки. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой компании А-95».
В частности, по сравнению с 13 сентбря цена на автогаз на ОККО выросла на 24 коп/л и составила 14,98 грн/л. WOG подняла на 25 коп/л до 14,96 грн/л. SOCAR и «Автопорт» подняли цену на 30 коп/л до 15,29 и 14,90 грн/л соответственно.
Также на 10 коп/л цены выросли на KLO, UPG, «Надежда» и «Народна», на 15-25 коп/л поднялись цены на АЗС AMIC, Shell, «Параллель», Luxwen, Mango и БРСМ-Нафта
В среднем, средняя цена СУГ на украинском рынке по состоянию на 14 сенятбря составила 14,55 грн/л и выросла на 13 коп. Согласно данным enkorr, с начала сентября стоимость автогаза выросла на 28 коп.
Ранее enkorr сообщал, что автогаз в рознице подорожает на 50-70 коп./л в течение ближайших недель. Такое мнение высказали опрошенные трейдеры.
По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.
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