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Цены на СПБТ на восточной границе Польши достигли $600/т впервые с ноября 2014 года
15:17 13.09.2018 |
Котировки смеси пропан-бутана технической (СПБТ) на белорусско-польском погранпереходе Брест-Малашевичи в среду достигли уровня $600/т впервые с ноября 2014 года, пропановой фракции - $635/т, сообщает агентство Reuters.
Цены на СПБТ на базисе DAF Брест с начала года выросли на 40%, с минимального уровня текущего года, достигнутого 20 февраля, - на 62%.
Цены на пропановую фракцию на этом же базисе с начала года выросли на 22%, с минимального уровня текущего года, достигнутого 12 апреля, - на 44%.
Среди основных причин участники рынка выделили сезонный фактор повышенного спроса на сжиженный газ в условиях ограниченного спотового предложения со стороны основных поставщиков продукта.
Поддержку котировкам также оказывает высокий уровень цен на СУГ в Северо-Западной Европе на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты.
В то же время ряд трейдеров ожидает отрицательной коррекции цен на базисе DAF Брест в ближайшие дни.
«Мы достигли «психологической» отметки $600 /т (на СПБТ), можно ожидать «отката» котировок», - сообщил Reuters один из импортеров.
«Все-таки не все покупатели готовы приобретать по такой цене, уже есть ряд отказов от сделок», - добавил другой участник рынка.
Оптовая стоимость СУГ на терминалах на внутреннем рынке Польши также выросла. Основные дистрибьюторы как минимум дважды с начала текущей недели повышали цены на фоне подорожания импортного ресурса.
Так, стоимость партий пропан-бутана компании Novatek Polska на базисе FCA на терминале в Малашевичах увеличилась до 2510 злотых за тонну с 2410 злотых за тонну в конце прошлой недели (без учета акциза и топливного налога), или до $675 за тонну (+3,6%).
По оценке Reuters, в случае сохранения котировок СПБТ на базисе DAF Брест до конца текущей недели на уровне $600/т, российская экспортная пошлина на СПБТ и пропан в октябре может вырасти до $28,1/т, на бутан/изобутан - до $11,2/т. Согласно данным Минфина РФ, в сентябре пошлина на СПБТ и пропан составляет $8,6/т, на бутан/изобутан - $3,4/т.
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