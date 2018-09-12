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Нефть дорожает 12 сентября на данных API о снижении запасов сырья в США
08:25 12.09.2018 |
Мировые цены на нефть в среду утром повышаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы "черного золота" в США за прошлую неделю ощутимо сократились, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% - до 79,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,84%, до 69,83 доллара за баррель.
В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 миллиона баррелей, до 395,9 миллиона баррелей.
"Цены на нефть подпрыгнули, поскольку данные API указали на существенное снижение запасов", - приводит агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина (William O"Loughlin).
Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 805 тысяч баррелей после сокращения на 4,3 миллиона баррелей неделей ранее.
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