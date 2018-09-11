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AMIC, «БРСМ-Нафта» и «Надежда» повысили цены на топливо 11 сентября
16:53 11.09.2018 |
С 10 на 11 сентября ряд сетей АЗС подняли цены на топливо, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На 30 коп./л подорожало топливо в сети AMIC: бензин марки А-92 подорожал до 30,99 грн/л, А-95 - до 31,99 грн/л, А-95+ - до 32,99 грн/л, ДТ - до 29,99 грн/л.
Все виды топлива на станциях «Надежды» подорожали на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,04 грн/л, А-95 - до 30,68 грн/л, А-95+ - до 31,19 грн/л, ДТ - до 28,84грн/л. На 50 коп./л повысила стоимость топлив «Укргаздобыча»
Такие сети как «БРСМ-Нафта» и «Татнефть-АЗС-Украина» повысили цены на 29-68 коп./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 11 сентября выросла на 5 коп./л, бензинов - на 4 коп./л.
Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.
Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).
Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
WOG
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
34,45
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,99
|
0,30
|
31,99
|
0,30
|
32,99
|
0,30
|
29,99
|
0,30
|
Shell
|
31,23
|
0,00
|
32,73
|
0,00
|
35,16
|
0,00
|
30,26
|
0,00
|
SOCAR
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,25
|
0,29
|
29,15
|
0,44
|
30,43
|
0,35
|
26,99
|
0,68
|
Glusco
|
30,75
|
0,00
|
31,75
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
29,25
|
0,00
|
Автотранс
|
29,48
|
0,00
|
30,73
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,88
|
0,00
|
KLO
|
30,14
|
0,00
|
30,64
|
0,00
|
32,14
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
UPG
|
29,70
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Параллель
|
31,16
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
x
|
x
|
29,82
|
0,00
|
Надежда
|
30,04
|
0,40
|
30,68
|
0,40
|
31,19
|
0,40
|
28,84
|
0,50
|
Chipo
|
29,92
|
0,00
|
30,42
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,37
|
0,00
|
Маркет
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
x
|
x
|
28,82
|
0,00
|
Marshal
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
x
|
x
|
27,50
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
29,52
|
0,36
|
30,24
|
0,36
|
30,48
|
0,00
|
28,38
|
0,36
|
Mango
|
28,79
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
31,19
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
29,50
|
0,50
|
30,50
|
0,50
|
x
|
x
|
28,50
|
0,50
|
Нефтек
|
30,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
30,19
|
0,04
|
31,18
|
0,04
|
32,36
|
0,04
|
28,98
|
0,05
|
|
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