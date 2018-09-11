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Нефть ускорила подъем, Brent превысила $78,7 за баррель
18:39 11.09.2018 |
Цены на нефть ускорили подъем к вечеру во вторник из-за рисков для нефтедобычи в Ливии, рост также поддерживают долгосрочные опасения сокращения поставок из Ирана и новости об усилении урагана Флоренс, приближающегося к берегам США, пишет Dow Jones.
Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 EET увеличилась на $1,35 (1,72%) - до 78,72 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,18 (1,75%) - до 68,72 доллара за баррель.
Ранее в ходе торгов во вторник спред между Brent и WTI увеличился до максимума с начала июля, превысив $10 за баррель.
В понедельник шесть вооруженных человек ворвались в здание штаб-квартиры ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) в Триполи. Сначала они открыли огонь, затем взяли несколько человек в заложники и привели в действие взрывные устройства, в результате чего начался пожар. В результате нападения погибли два человека, около десяти пострадали.
Власти в Триполи возложили ответственность за нападение на запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство".
Ураган "Флоренс", приближающийся к восточному побережью США, может стать самым сильным ураганом за последние 60 лет для штатов Северная и Южная Каролина, пишет The New York Times. В понедельник он перешел из 2-й категории по шкале Саффира-Симпсона сразу в 4-ю, максимальная скорость ветра уже превышает 140 миль в час (почти 63 м/с). Ожидается, что "Флоренс" достигнет берега ночью в четверг или утром в пятницу, причем к этому моменту он может усилиться до максимальной, пятой категории.
Пока ураган движется мимо нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане, но эксперты опасаются, что он может повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк, что вызовет перебои поставок топлива и приведет к подъему цен на него.
Вместе с тем на западе Карибского бассейна формируется тропическая депрессия, которая может стать еще одним ураганом. Предполагаемое направление движения потенциального шторма - штат Техас, где расположено значительное количество нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностей.
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