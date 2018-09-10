Цена автогаза 10 сентября выросла на 1-25 коп./л

В период с 7 по 10 сентября автозаправочные сети повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На станциях Chipo и RODNIK автогаз подорожал на 24 коп./л и 25 коп./л, - до 14,34 грн/л и 14,255 грн/л соответственно.

На станциях Glusco, Автотранс, и «Нефтек» стоимость СУГ выросла на 20 коп./л. Такие сети как OKKO, WOG, Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», Marshal и Mango на 1-11 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 10 сентября составила 14,36 грн/л (+5 коп./л).

Ранее enkorr сообщал, что в течение ближайших недель сжиженный газ в розничных сетях подорожает на 50-70 коп./л.

По данным «Консалтинговой группы А-95», на 6 сентября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 24 960 грн/т, что на 500 грн/т выше, чем на конец прошлого месяца. По информации трейдеров, на начало сентября котировки СУГ на белорусско-польской границе оказались на $60/т выше среднего уровня по августу. Также на рост внутренних цен провоцирует продолжающаяся девальвация гривны.

Стоимость автогаза на АГЗС на 10 сентября 2018 г., грн/л: