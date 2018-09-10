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Цена автогаза 10 сентября выросла на 1-25 коп./л
13:02 10.09.2018 |
В период с 7 по 10 сентября автозаправочные сети повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На станциях Chipo и RODNIK автогаз подорожал на 24 коп./л и 25 коп./л, - до 14,34 грн/л и 14,255 грн/л соответственно.
На станциях Glusco, Автотранс, и «Нефтек» стоимость СУГ выросла на 20 коп./л. Такие сети как OKKO, WOG, Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», Marshal и Mango на 1-11 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 10 сентября составила 14,36 грн/л (+5 коп./л).
Ранее enkorr сообщал, что в течение ближайших недель сжиженный газ в розничных сетях подорожает на 50-70 коп./л.
По данным «Консалтинговой группы А-95», на 6 сентября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 24 960 грн/т, что на 500 грн/т выше, чем на конец прошлого месяца. По информации трейдеров, на начало сентября котировки СУГ на белорусско-польской границе оказались на $60/т выше среднего уровня по августу. Также на рост внутренних цен провоцирует продолжающаяся девальвация гривны.
Стоимость автогаза на АГЗС на 10 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
10 сен
|
+/-*
|
ОККО
|
14,72
|
0,11
|
WOG
|
14,70
|
0,09
|
Авиас
|
13,95
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,98
|
0,00
|
AMIC
|
14,57
|
0,00
|
Shell
|
14,47
|
0,02
|
SOCAR
|
14,83
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,17
|
0,01
|
Glusco
|
14,50
|
0,20
|
Автотранс
|
13,88
|
0,20
|
KLO
|
14,68
|
0,00
|
UPG
|
14,40
|
0,00
|
Параллель
|
14,75
|
0,10
|
Надежда
|
13,69
|
0,00
|
Chipo
|
14,34
|
0,24
|
RODNIK
|
14,55
|
0,25
|
Marshal
|
14,20
|
0,05
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,22
|
0,00
|
Mango
|
13,66
|
0,05
|
Укргаздобыча
|
14,30
|
0,00
|
Нефтек
|
15,00
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
14,36
|
0,05
|
|
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