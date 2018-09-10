«Приват» 10 сентября поднял цены на топливо на 50 коп./л

С 7 по 10 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 - до 29,95 грн/л, А-95+ - до 30,45 грн/л и ДТ - до 28,00 грн/л.

На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, А-95 - до 30,00 грн/л, А-95+ - до 30,50 грн/л и ДТ - до 28,00 грн/л.

На 30 коп./л подорожало топливо в сети UPG: бензин марки А-92 подорожал до 29,70 грн/л, А-95 - до 30,70 грн/л, А-95+ - до 33,50 грн/л, ДТ - до 28,00 грн/л.

Такие сети как Shell «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Надежда», Marshal, Mango, Chipo, «Татнефть-АЗС-Украина», KLO, «Нефтек» и «Катрал» повысили цены на 0,2-1,55 грн./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 10 сентября выросла на 24 коп./л, бензинов - на 18-23 коп./л.

Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.

Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).

Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/7 сентября 2018 г., грн/л: