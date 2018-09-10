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«Приват» 10 сентября поднял цены на топливо на 50 коп./л
12:58 10.09.2018 |
С 7 по 10 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 - до 29,95 грн/л, А-95+ - до 30,45 грн/л и ДТ - до 28,00 грн/л.
На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, А-95 - до 30,00 грн/л, А-95+ - до 30,50 грн/л и ДТ - до 28,00 грн/л.
На 30 коп./л подорожало топливо в сети UPG: бензин марки А-92 подорожал до 29,70 грн/л, А-95 - до 30,70 грн/л, А-95+ - до 33,50 грн/л, ДТ - до 28,00 грн/л.
Такие сети как Shell «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Надежда», Marshal, Mango, Chipo, «Татнефть-АЗС-Украина», KLO, «Нефтек» и «Катрал» повысили цены на 0,2-1,55 грн./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 10 сентября выросла на 24 коп./л, бензинов - на 18-23 коп./л.
Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.
Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).
Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/7 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
WOG
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
34,45
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,50
|
29,95
|
0,50
|
30,45
|
0,50
|
28,00
|
0,50
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,50
|
30,00
|
0,50
|
30,50
|
0,50
|
28,00
|
0,50
|
AMIC
|
30,69
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
32,69
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
Shell
|
31,23
|
0,05
|
32,73
|
0,01
|
35,16
|
0,05
|
30,26
|
0,25
|
SOCAR
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,97
|
0,06
|
28,72
|
0,09
|
30,08
|
0,05
|
26,32
|
0,04
|
Glusco
|
30,75
|
0,00
|
31,75
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
29,25
|
0,00
|
Автотранс
|
29,48
|
0,20
|
30,73
|
0,30
|
32,29
|
0,00
|
28,88
|
0,40
|
KLO
|
30,14
|
0,00
|
30,64
|
0,00
|
32,14
|
0,00
|
28,89
|
0,05
|
UPG
|
29,70
|
0,30
|
30,70
|
0,30
|
33,50
|
0,30
|
28,00
|
0,30
|
Параллель
|
31,16
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
x
|
x
|
29,82
|
0,00
|
Надежда
|
29,64
|
0,25
|
30,28
|
0,25
|
30,79
|
0,25
|
28,34
|
0,20
|
Chipo
|
29,92
|
0,38
|
30,42
|
0,38
|
32,49
|
0,00
|
28,37
|
0,38
|
Маркет
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
x
|
x
|
28,82
|
0,00
|
Marshal
|
28,80
|
0,40
|
29,80
|
0,40
|
x
|
x
|
27,50
|
0,40
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
29,16
|
0,00
|
29,88
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
Mango
|
28,79
|
0,40
|
29,79
|
0,40
|
31,19
|
0,40
|
27,79
|
0,40
|
Укргаздобыча
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
x
|
x
|
28,00
|
0,00
|
Нефтек
|
30,49
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
33,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
30,14
|
0,23
|
31,13
|
0,23
|
32,30
|
0,18
|
28,93
|
0,24
|
|
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