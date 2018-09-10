Нефть дорожает 10 сентября на статистике из США и сокращении экспорта сырья из Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне пятничных данных об изменении числа буровых установок в США, а также на опасениях относительно продолжающегося сокращения поставок сырья из Ирана из-за санкций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57%, до 77,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,59%, до 68,15 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 7 сентября, количество работающих нефтяных буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,2%, до 860 единиц.

Кроме того, поддержку ценам оказывают опасения, связанные с сокращением поставок сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

Эксперты консалтинговой компании FGE, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что уже несколько крупных покупателей иранской нефти сокращают свои закупки сырья из данной страны. Речь идет, в частности, о таких странах как Индия, Япония и Южная Корея. "Финансовые штрафы со стороны США за нарушение санкций пугают всех", - добавили аналитики.