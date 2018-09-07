В течение ближайших недель сжиженный газ в розничных сетях подорожает на 50-70 коп

Такое мнение enkorr высказали опрошенные трейдеры.

«Растущий доллар на сегодняшний момент оказывает основное влияние на стоимость газа в Украине. Так, уже сегодня цена в опте превышает розничные цены. По нашим оценкам, в течение ближайших недель газ прибавит около 50-70 коп./л», - сообщили в пресс-центре GT Group.

В компании отметили, что на подорожание ресурса также повлияет сокращение запасов импортного продукта, который был накоплен летом 2018 г. «Высокие запасы сжиженного газа, которые были накоплены на рынке в июле-августе, истощились. На сегодняшний день профицита ресурса уже нет. Котировки на восточной границе и Бресте выросли за неделю на $25-40», - подытожили в GT Group.

По мнению аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, цена в рознице имеет потенциал роста до 15-15,2 грн/л. «Учитывая распространенные программы лояльности, при нынешней оптовой цене и ожиданиях дальнейшего роста обоснованная цена в рознице уже превышает 15 грн/л», - считает А. Куюн.

В то же время, операторы отмечают, что развитие нелегальных ритейлеров будет сдерживать цены. «Не все компании с пониманием относятся к необходимости роста цен. Многие просто вынуждены ориентироваться на цены конкурентов, зачастую нелегальных, что вынуждает операторов нередко работать в минус», - считает представитель сети АГЗС.

Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» выросла на 1 433 грн/т или 6,4% по сравнению с аукционом прошлой недели.

По данным «Консалтинговой группы А-95», на 6 сентября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 25 480 грн/т, что на 1000 грн/т выше, чем в конце августа. По информации трейдеров, на начало сентября котировки СУГ на белорусско-польской границе выросли на $60/т относительно среднего уровня по августу. Также рост внутренних цен провоцирует продолжающаяся девальвация гривны.