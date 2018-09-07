Финансовые новости
- |
- 07.09.18
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автогаз в рознице 7 сентября прибавил еще 5-40 коп./л
13:40 07.09.2018 |
В период с 6 по 7 сентября автозаправочные сети повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На станциях Glusco и Luxwen автогаз подорожал на 25 коп./л и 30 коп./л, - до 14,30 грн/л и 14,29 грн/л соответственно.
На станциях «Фактор» «Нефтек», Jazz Oil, «Параллель» и «Катрал» стоимость СУГ выросла на 10 коп./л. Такие сети как «Авиас», «Укрнафта», SOCAR, «Надежда», «Татнефть-АЗС-Украина» и SKY на 3-42 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 7 сентября составила 14,31 грн/л (+3 коп./л).
Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» выросла на 1 433 грн/т или 6,4%, по сравнению с аукционом прошлой недели.
По данным «Консалтинговой группы А-95», на 6 сентября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 24 960 грн/т, что на 500 грн/т выше, чем на конец прошлого месяца. По информации трейдеров, на начало сентября котировки СУГ на белорусско-польской границе оказались на $60/т выше среднего уровня по августу. Также на рост внутренних цен провоцирует продолжающаяся девальвация гривны.
Стоимость автогаза на АГЗС на 7 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
14,57
|
0,00
|
Luxwen
|
14,29
|
0,30
|
SOCAR
|
14,83
|
0,04
|
Народна
|
14,10
|
0,00
|
UPG
|
14,40
|
0,00
|
WOG
|
14,61
|
0,00
|
Фактор
|
14,20
|
0,10
|
Параллель
|
14,65
|
0,10
|
Авиас
|
13,95
|
0,03
|
Олас
|
14,45
|
0,60
|
KLO
|
14,68
|
0,04
|
Нефтек
|
14,80
|
0,10
|
Glusco
|
14,30
|
0,25
|
Надежда
|
13,69
|
0,15
|
Chipo
|
14,11
|
0,00
|
ОККО
|
14,61
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,22
|
0,42
|
Укрнафта
|
13,98
|
0,02
|
SKY
|
14,30
|
0,25
|
Jazz Oil
|
13,89
|
0,10
|
Катрал
|
14,57
|
0,10
|
Род-Ник
|
14,30
|
0,00
|
Средняя цена
|
14,31
|
0,0
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Увлекательное соревнование Суркова с Лубянкой загнало «коллективного Путина» в глубочайший тупик
ТОП-НОВОСТИ
|В ДНР отстранили преемника Захарченко и назначили главой Дениса Пушилина
|Электронные чеки в Украине: что принесет технология бизнесу и потребителям
|Обратный эффект: почему обязательное страхование не работает
|Как ссора Лукашенко с Путиным отобьется на украинских ценах на бензин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Пенсионном фонде рассказали, как вырастут пенсии в следующем году
|Производители украинского коньяка обещают выполнить требование ассоциации с ЕС по смене названия
|Минимальная зарплата в Украине с 2019 года вырастет до 4170 грн - Гройсман
|Нефть дорожает 7 сентября в рамках коррекции после удешевления на статистике из США
|В течение ближайших недель сжиженный газ в розничных сетях подорожает на 50-70 коп
|Автогаз в рознице 7 сентября прибавил еще 5-40 коп./л
Это интересно
|Goldman Sachs: акции Tesla упадут на 30% в ближайшие полгода
|Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком
|Браслет Garmin Vivosmart 4 может измерять уровень насыщения крови кислородом
|Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster
|Глава Samsung пообещал складной смартфон с гибким экраном до конца года
|Делает ли Google нас глупее?
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов