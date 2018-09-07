Автогаз в рознице 7 сентября прибавил еще 5-40 коп./л

В период с 6 по 7 сентября автозаправочные сети повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На станциях Glusco и Luxwen автогаз подорожал на 25 коп./л и 30 коп./л, - до 14,30 грн/л и 14,29 грн/л соответственно.

На станциях «Фактор» «Нефтек», Jazz Oil, «Параллель» и «Катрал» стоимость СУГ выросла на 10 коп./л. Такие сети как «Авиас», «Укрнафта», SOCAR, «Надежда», «Татнефть-АЗС-Украина» и SKY на 3-42 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 7 сентября составила 14,31 грн/л (+3 коп./л).

Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» выросла на 1 433 грн/т или 6,4%, по сравнению с аукционом прошлой недели.

По данным «Консалтинговой группы А-95», на 6 сентября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 24 960 грн/т, что на 500 грн/т выше, чем на конец прошлого месяца. По информации трейдеров, на начало сентября котировки СУГ на белорусско-польской границе оказались на $60/т выше среднего уровня по августу. Также на рост внутренних цен провоцирует продолжающаяся девальвация гривны.

Стоимость автогаза на АГЗС на 7 сентября 2018 г., грн/л: