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Ряд сетей АЗС 7 сентября подняли цены на топливо
13:35 07.09.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На 20 коп./л подорожало топливо в сети AMIC: бензин марки А-92 подорожал до 30,69 грн/л, А-95 - до 31,69 грн/л, А-95+ - до 32,69 грн/л, ДТ - до 29,69 грн/л.
Все виды топлива на станциях Glusco подорожали на 25 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,75 грн/л, А-95 - до 31,75 грн/л, А-95+ - до 32,75 грн/л, ДТ - до 29,25 грн/л. На 50 коп./л повысили стоимость топлив Luxwen и Marshal.
Такие сети как «Олас», «Надежда», «Татнефть-АЗС-Украина», KLO и «Катрал» повысили цены на 0,2-1,55 грн./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 7 сентября выросла на 6 коп./л, бензинов - на 6-7 коп./л.
Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.
Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).
Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 7/6 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
30,69
|
0,20
|
31,69
|
0,20
|
32,69
|
0,20
|
29,69
|
0,20
|
Luxwen
|
30,69
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
31,69
|
0,50
|
29,09
|
0,50
|
SOCAR
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
Народна
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
UPG
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
WOG
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
34,45
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
Автотранс
|
29,28
|
0,00
|
30,43
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,48
|
0,50
|
Параллель
|
31,16
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
x
|
x
|
29,82
|
0,00
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
Олас
|
29,50
|
0,70
|
30,50
|
0,70
|
31,50
|
1,55
|
27,95
|
0,35
|
KLO
|
30,14
|
0,20
|
30,64
|
0,50
|
32,14
|
0,00
|
28,84
|
0,10
|
Marshal
|
28,40
|
0,50
|
29,40
|
0,50
|
x
|
x
|
27,10
|
0,50
|
Glusco
|
30,75
|
0,25
|
31,75
|
0,25
|
32,75
|
0,25
|
29,25
|
0,25
|
Надежда
|
29,39
|
0,25
|
30,03
|
0,25
|
30,54
|
0,25
|
28,14
|
0,20
|
Chipo
|
29,42
|
0,00
|
29,92
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
27,87
|
0,00
|
ОККО
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
29,16
|
0,48
|
29,88
|
0,48
|
30,48
|
0,60
|
28,02
|
0,60
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
Mango
|
28,39
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
Jazz Oil
|
28,09
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
x
|
x
|
27,99
|
1,00
|
Катрал
|
28,79
|
0,10
|
30,17
|
0,10
|
30,19
|
0,10
|
27,77
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
29,90
|
0,06
|
30,90
|
0,07
|
32,12
|
0,05
|
28,69
|
0,06
|
|
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