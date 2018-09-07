Ряд сетей АЗС 7 сентября подняли цены на топливо

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На 20 коп./л подорожало топливо в сети AMIC: бензин марки А-92 подорожал до 30,69 грн/л, А-95 - до 31,69 грн/л, А-95+ - до 32,69 грн/л, ДТ - до 29,69 грн/л.

Все виды топлива на станциях Glusco подорожали на 25 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,75 грн/л, А-95 - до 31,75 грн/л, А-95+ - до 32,75 грн/л, ДТ - до 29,25 грн/л. На 50 коп./л повысили стоимость топлив Luxwen и Marshal.

Такие сети как «Олас», «Надежда», «Татнефть-АЗС-Украина», KLO и «Катрал» повысили цены на 0,2-1,55 грн./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 7 сентября выросла на 6 коп./л, бензинов - на 6-7 коп./л.

Как сообщал enkorr, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.

Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).

Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 7/6 сентября 2018 г., грн/л: