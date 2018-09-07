WTI коррекционно дорожает после падения на 2% в четверг, Brent продолжает дешеветь

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно утром в пятницу, марка WTI дорожает в рамках коррекции после падения примерно на 2% в предыдущий торговый день на данных по запасам нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04%, до 76,47 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,09%, до 67,83 доллара за баррель. Днем ранее обе нефтяные марки дешевели почти на 2%.

В четверг минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране за неделю по 31 августа выросли на 1,8 миллиона баррелей, до 234,6 миллиона, тогда как ожидалось снижение показателя на 0,8 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов за неделю поднялись на 3,1 миллиона баррелей, составив 133,1 миллиона баррелей. Прогнозировался рост индикатора только на 0,7 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11 миллионов баррелей в день, оставшись на рекордных уровнях. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,5 миллиона баррелей - до 24,8 миллиона.

При этом аналитики отмечают, что добыча в США растет медленнее, чем в начале года, на фоне отсутствия покупателей этой нефти.

"Медленный подъем уровня сырой нефти в терминале в Кушинге выступает незначительным "медвежьим" фактором, а отсутствие китайских покупателей американской нефти приводит к удручающим данным по объемам экспорта", - приводит агентство Рейтер мнение партнера компании Again Capital Management Джона Килдуффа (John Kilduff). "Добыча в США растет не такими быстрыми темпами, как это было в начале года" - добавляет аналитик.