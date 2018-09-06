Массовый рост розничных цен на топливо продолжается

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 6 сентября 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.31% (9.0 коп/л) до 29.59 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 0.26% (8.0 коп/л) до 31.05 грн/л.

Дизельное топливо евро подорожало на 0.37% (11.0 коп/л) до 28.91 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 сентября 2018 г. подорожал на 0.29% (4.0 коп/л) до 14.22 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.

Средняя розничная цена на дизельное топливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 29.59 24.00 0.31 2.21 Бензин А-95 евро 31.05 25.00 0.26 2.12 Дизельное топливо Евро 28.91 25.00 0.37 2.52 Сжиженный газ 14.22 13.09 0.29 1.09





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.09.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 30,49 0,0 31,49 0,0 29,49 0,0 14,49 0,0 ANP 28,45 0,0 29,45 0,0 27,49 0,0 13,89 0,0 GLUSCO 30,50 0,0 31,50 0,0 29,00 0,0 14,15 0,0 SHELL 31,27 54,2 32,77 55,4 30,28 55,8 14,54 9,5 WOG 32,45 0,0 33,45 0,0 30,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 28,50 0,0 29,50 0,0 27,50 0,0 13,83 0,0 Кло 29,99 10,0 30,49 10,0 28,99 30,0 14,79 10,0 ОККО 32,46 0,0 33,46 0,0 30,96 0,0 14,62 0,0 Укрнафта 28,50 0,0 29,50 0,0 27,50 0,0 13,90 0,0 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

06 сентября 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро снизилась на 1 коп/л до 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - на 2 коп/л до 28.85 грн/л. Также подешевело дизельное топливо евро в мелком опте на 4 коп/л до 26.71 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 августа по 06 сентября 2018 г. увеличилась на 3.0%, или 732.4 грн/т, и находится на уровне 25295.49 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 4.1%, или 994.0 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 28.00 -0.04 2.56 6.62 Бензин А-95 евро 28.85 -0.08 2.19 6.01 Дизельное топливо евро 26.71 -0.16 4.54 9.26

Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро: