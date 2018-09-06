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Массовый рост розничных цен на топливо продолжается
20:20 06.09.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 6 сентября 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.31% (9.0 коп/л) до 29.59 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 0.26% (8.0 коп/л) до 31.05 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.37% (11.0 коп/л) до 28.91 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 сентября 2018 г. подорожал на 0.29% (4.0 коп/л) до 14.22 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.
Средняя розничная цена на дизельное топливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|29.59
|24.00
|0.31
|2.21
|Бензин А-95 евро
|31.05
|25.00
|0.26
|2.12
|Дизельное топливо Евро
|28.91
|25.00
|0.37
|2.52
|Сжиженный газ
|14.22
|13.09
|0.29
|1.09
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.09.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|30,49
|0,0
|31,49
|0,0
|29,49
|0,0
|14,49
|0,0
|ANP
|28,45
|0,0
|29,45
|0,0
|27,49
|0,0
|13,89
|0,0
|GLUSCO
|30,50
|0,0
|31,50
|0,0
|29,00
|0,0
|14,15
|0,0
|SHELL
|31,27
|54,2
|32,77
|55,4
|30,28
|55,8
|14,54
|9,5
|WOG
|32,45
|0,0
|33,45
|0,0
|30,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|28,50
|0,0
|29,50
|0,0
|27,50
|0,0
|13,83
|0,0
|Кло
|29,99
|10,0
|30,49
|10,0
|28,99
|30,0
|14,79
|10,0
|ОККО
|32,46
|0,0
|33,46
|0,0
|30,96
|0,0
|14,62
|0,0
|Укрнафта
|28,50
|0,0
|29,50
|0,0
|27,50
|0,0
|13,90
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
06 сентября 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро снизилась на 1 коп/л до 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - на 2 коп/л до 28.85 грн/л. Также подешевело дизельное топливо евро в мелком опте на 4 коп/л до 26.71 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 30 августа по 06 сентября 2018 г. увеличилась на 3.0%, или 732.4 грн/т, и находится на уровне 25295.49 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 4.1%, или 994.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|-0.04
|2.56
|6.62
|Бензин А-95 евро
|28.85
|-0.08
|2.19
|6.01
|Дизельное топливо евро
|26.71
|-0.16
|4.54
|9.26
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро:
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