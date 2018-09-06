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Нефть дешевеет 6 сентября на опасениях замедления темпов глобального роста
09:20 06.09.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг снижаются на фоне негативной динамики на развивающихся рынках, что, как опасаются инвесторы, может привести к замедлению темпов глобального экономического роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 77,11 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до 68,52 доллара за баррель.
На перспективы развития мировой экономики негативно влияет нездоровая ситуация на рынках развивающихся стран. В частности, азиатские биржи дешевеют уже шестую торговую сессию подряд, объясняет агентство Рейтер.
Между тем в четверг подходит к концу срок общественного обсуждения инициативы введения нового "транша" импортных пошлин США на китайские товары. Это означает, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.
"Перспективы увеличения объемов поставок нефти из стран ОПЕК и ее союзников (по венской сделке - ред.), а также прогнозы на снижение спроса на сырье в Китае и в других развивающихся странах могут оказывать давление на котировки нефти или по крайней мере сдерживать рост цен", - цитирует агентство мнение рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).
"Это в значительной степени происходит из-за укрепления доллара, который давит на валюты развивающихся стран, включая иену, что в свою очередь повысило (альтернативные - ред.) расходы удержания всех сырьевых активов, торгующихся в долларе", - добавляет аналитик.
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