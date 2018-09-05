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Средняя розничная цена ДТ по стране 5 сентября выросла на 14 коп./л, бензинов - на 13 коп./л
12:03 05.09.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов «Консалтинговой группы А-95».
Напомним, накануне начался очередной виток повышения розничных цен, которые выросли в среднем на 11-12 коп./л.
С 4 на 5 сентября на 50 коп. л стоимость бензина и ДТ выросла в сети ОККО и «Автотранс», на 45 коп./л - в сети Glusco, на 30 коп./л - в сети Socar, на 20 коп./л - на «БРСМ-Нафта» (см. табл.)
Розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.
Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).
Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 5/4 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
5 сен
|
изм.
|
5 сен
|
|
5 сен
|
изм.
|
5 сен
|
изм.
|
AMIC
|
30,49
|
0,70
|
31,49
|
0,70
|
32,49
|
0,70
|
29,49
|
0,70
|
Shell
|
30,68
|
0,00
|
32,22
|
0,00
|
34,60
|
0,00
|
29,65
|
0,00
|
SOCAR
|
32,29
|
0,30
|
33,29
|
0,30
|
34,29
|
0,30
|
30,79
|
0,30
|
Народна
|
28,00
|
0,50
|
29,00
|
0,50
|
29,50
|
0,50
|
27,50
|
0,10
|
UPG
|
29,10
|
0,00
|
30,10
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
WOG
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
34,45
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
Автотранс
|
29,18
|
0,40
|
30,28
|
0,45
|
32,19
|
0,40
|
27,88
|
0,50
|
Параллель
|
30,92
|
0,13
|
31,92
|
0,13
|
x
|
x
|
29,59
|
0,13
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,89
|
0,20
|
28,64
|
0,20
|
30,03
|
0,20
|
26,23
|
0,19
|
KLO
|
29,74
|
0,00
|
30,14
|
0,00
|
31,74
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
x
|
x
|
26,60
|
0,00
|
Glusco
|
30,50
|
0,45
|
31,50
|
0,45
|
32,50
|
0,45
|
29,00
|
0,45
|
Надежда
|
29,14
|
0,00
|
29,78
|
0,00
|
30,29
|
0,00
|
27,94
|
0,00
|
Chipo
|
29,42
|
0,00
|
29,92
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
27,87
|
0,00
|
ОККО
|
32,49
|
0,50
|
33,49
|
0,50
|
34,49
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,68
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
29,88
|
0,00
|
27,42
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Фактор
|
28,05
|
0,10
|
29,05
|
0,10
|
x
|
x
|
27,00
|
0,40
|
SKY
|
28,30
|
0,40
|
29,00
|
0,40
|
30,50
|
0,40
|
26,80
|
0,40
|
Катрал
|
28,59
|
0,10
|
29,97
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
27,57
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
29,60
|
0,13
|
30,58
|
0,13
|
31,85
|
0,19
|
28,38
|
0,14
|
|
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