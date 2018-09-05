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Нефть дешевеет на снижении опасений за последствия шторма «Гордон»
08:48 05.09.2018 |
Мировые цены на нефть в среду снижаются после того, как улеглись опасения резкого снижения добычи в связи со штормом "Гордон" в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42% - до 77,84 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,7%, до 69,38 доллара за баррель.
Днем ранее нефтяные цены поднимались на 1,7-2%. Brent в ходе торгов превышала отметку в 79 долларов за баррель, обновив максимум с 10 июля в 79,72 доллара за баррель.
Рост цен был спровоцирован новостями о приближении шторма "Гордон" к американскому побережью в Мексиканском заливе. Компания Anadarko Petroleum сообщила в понедельник, что эвакуировала персонал и остановила работу двух буровых установок в Мексиканском заливе.
Однако во вторник вечером "Гордон" изменил направление и развернулся на восток от берега, уменьшив угрозу приостановки добычи в западной части залива, сообщает агентство Рейтер.
По словам аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство, многие трейдеры "в последние 24 часа были пойманы на открытии длинных позиций, и они ошибались". "Цены значительно отскочили назад после того, как стало понятно, что потери от бури будут значительно меньше", - добавил аналитик.
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