Крупные сети АЗС 4 сентября подняли цены на топливо

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На 50 коп./л подорожало топливо в сети WOG, Shell поднял цены на 30 коп./л. На UPG цены на бензины выросли на 30 коп./л ДТ - на 20 коп./л. В сети БРСМ-Нафта стоимость топлива выросла на 35-50 коп./л.

Розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.

Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтопливо. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).

Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/3 сентября 2018 г., грн/л: