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Крупные сети АЗС 4 сентября подняли цены на топливо
13:01 04.09.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На 50 коп./л подорожало топливо в сети WOG, Shell поднял цены на 30 коп./л. На UPG цены на бензины выросли на 30 коп./л ДТ - на 20 коп./л. В сети БРСМ-Нафта стоимость топлива выросла на 35-50 коп./л.
Розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривны к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл с 27,7 грн/долл, к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.
Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтопливо. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).
Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1-1,5 грн/л. В течение августа национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 5,1% или 1,48 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/3 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
4 сен
|
+/-*
|
4 сен
|
+/-*
|
4 сен
|
+/-*
|
4 сен
|
+/-*
|
AMIC
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
Shell
|
30,76
|
0,30
|
32,22
|
0,30
|
34,60
|
0,30
|
29,65
|
0,30
|
SOCAR
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Народна
|
27,50
|
0,50
|
28,50
|
0,60
|
29,00
|
0,48
|
27,40
|
1,20
|
UPG
|
29,10
|
0,30
|
30,10
|
0,30
|
32,90
|
0,30
|
27,40
|
0,20
|
WOG
|
32,45
|
0,50
|
33,45
|
0,50
|
34,45
|
0,50
|
30,95
|
0,50
|
Автотранс
|
28,78
|
0,00
|
29,83
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
27,38
|
0,00
|
Параллель
|
30,79
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
x
|
x
|
29,46
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,69
|
0,51
|
28,44
|
0,43
|
29,83
|
0,35
|
26,04
|
0,34
|
KLO
|
29,74
|
0,00
|
30,14
|
0,10
|
31,74
|
0,00
|
28,64
|
0,10
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
x
|
x
|
26,60
|
0,00
|
Автотехсервис
|
29,00
|
0,50
|
30,50
|
0,50
|
x
|
x
|
28,00
|
0,50
|
Автопорт
|
31,40
|
0,30
|
32,40
|
0,30
|
32,80
|
0,30
|
30,00
|
0,30
|
Chipo
|
29,42
|
0,50
|
29,92
|
0,50
|
32,49
|
0,50
|
27,87
|
0,50
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,68
|
0,48
|
29,40
|
0,48
|
29,88
|
0,18
|
27,42
|
0,48
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Mango
|
27,99
|
0,30
|
28,99
|
0,30
|
30,39
|
0,30
|
26,99
|
0,30
|
Катрал
|
28,49
|
0,10
|
29,97
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
27,47
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
29,46
|
0,12
|
30,45
|
0,12
|
31,66
|
0,12
|
28,23
|
0,11
|
|
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