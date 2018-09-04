Цены на нефть уверенно растут 4 сентября, Brent - у $79,3 за баррель, WTI - выше $71

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются во вторник, при этом в ходе торгов котировки Brent поднимались до максимальной отметки с 24 мая.

Поддержку рынку оказывают опасения более значительного сокращения поставок нефти из Ирана из-за американских санкций, а также надвигающийся шторм "Гордон" в Мексиканском заливе, отмечает MarketWatch.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:17 EET подорожали на $1,12 (1,43%) - до 79,27 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на $1,33 (1,91%) - до 71,13 доллара за баррель.

В понедельник торги в США не проводились в связи с праздничным днем. По итогам августа WTI подорожала на 3,2%, Brent - на 4,3%, свидетельствуют данные FactSet.

Участники нефтяного рынка опасаются перебоев в нефтедобыче в США в связи с надвигающимся штормом "Гордон". Так, нефтедобывающая компания Anadarko Petroleum эвакуировала работников и приостановила операции на двух платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды. Скорость ветра сейчас достигает 72 км/ч и может усилиться - синоптики ожидают, что шторм достигнет силы урагана к моменту, когда он достигнет побережья.

Это побуждает производителей "принять меры предосторожности и закрыть добычу на прибрежных нефтяных платформах", заявил аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. Между тем, отметил он, в Ливии "неделя насилия между соперничающими вооруженными группировками также заставляет "медведей" быть осторожными". Но, как полагает эксперт, основным "бычьим" фактором в последние недели является Иран.

