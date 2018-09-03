Региональные сети 3 сентября подняли цены на топливо на 10-50 коп./л

С 31 августа по 3 сентября ряд региональных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива на 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, на станциях KLO топливо подорожало на 10-50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,74 грн/л, А-95 - до 30,04 грн/л, А-95+ - до 31,74 грн/л, ДТ - до 28,54 грн/л.

Все виды топлива на станциях Marshal подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,90 грн/л, А-95 - до 28,90 грн/л, ДТ - до 26,60 грн/л. Также на 50 коп./л повысили стоимость топлива «Автотехсервис» и «Рур груп».

Такие сети как Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Катрал» и Luxwen повысили цены на 0,07-0,50 грн./л.

Как сообщал enkorr, с 28 по 29 августа крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В период с 1 по 31 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 1,5 грн./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 3 сентября/31 августа 2018 г., грн/л: