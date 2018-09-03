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Региональные сети 3 сентября подняли цены на топливо на 10-50 коп./л
13:23 03.09.2018 |
С 31 августа по 3 сентября ряд региональных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива на 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях KLO топливо подорожало на 10-50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,74 грн/л, А-95 - до 30,04 грн/л, А-95+ - до 31,74 грн/л, ДТ - до 28,54 грн/л.
Все виды топлива на станциях Marshal подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,90 грн/л, А-95 - до 28,90 грн/л, ДТ - до 26,60 грн/л. Также на 50 коп./л повысили стоимость топлива «Автотехсервис» и «Рур груп».
Такие сети как Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Катрал» и Luxwen повысили цены на 0,07-0,50 грн./л.
Как сообщал enkorr, с 28 по 29 августа крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В период с 1 по 31 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 1,5 грн./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 3 сентября/31 августа 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
Shell
|
30,38
|
0,10
|
31,92
|
0,07
|
34,30
|
0,10
|
29,35
|
0,00
|
SOCAR
|
31,99
|
0,10
|
32,99
|
0,10
|
33,99
|
0,10
|
30,49
|
0,10
|
Народна
|
27,00
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
32,60
|
0,00
|
27,20
|
0,00
|
WOG
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
33,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
Фактор
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
x
|
x
|
26,30
|
0,20
|
Укр-Петроль
|
27,95
|
0,50
|
28,45
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,18
|
0,08
|
28,02
|
0,08
|
29,48
|
0,10
|
25,70
|
0,06
|
KLO
|
29,74
|
0,50
|
30,04
|
0,10
|
31,74
|
0,40
|
28,54
|
0,40
|
Marshal
|
27,90
|
0,50
|
28,90
|
0,50
|
x
|
x
|
26,60
|
0,50
|
Glusco
|
30,05
|
0,00
|
31,05
|
0,00
|
32,05
|
0,00
|
28,55
|
0,00
|
Автотехсервис
|
28,50
|
0,50
|
30,00
|
0,50
|
x
|
x
|
27,50
|
0,50
|
Chipo
|
28,92
|
0,00
|
29,42
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
27,37
|
0,00
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Кворум
|
28,95
|
0,10
|
29,85
|
0,10
|
x
|
x
|
27,20
|
0,10
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Рур груп
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
x
|
x
|
28,49
|
0,50
|
Luxwen
|
30,19
|
2,20
|
28,99
|
0,50
|
31,19
|
0,40
|
28,59
|
0,20
|
Катрал
|
28,39
|
0,30
|
29,97
|
0,20
|
29,99
|
0,20
|
27,37
|
0,30
|
Средняя цена
|
29,35
|
0,03
|
30,33
|
0,02
|
31,54
|
0,02
|
28,12
|
0,02
|
|
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