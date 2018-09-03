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В период с 31 августа по 3 сентября крупные автозаправочные сети повысили цены на автогаз
13:17 03.09.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 19 коп./л и 20 коп./л, - до 14,60 грн/л, 14,58 грн/л соответственно.
На станциях Glusco и Chipo стоимость СУГ выросла на 10 коп./л - до 14,05 грн/л и 14,01 грн/л. SOCAR повысил стоилмсть продукта на 4 коп./л, до 14,71 грн/л.
Средняя цена СУГ по Украине 3 сентября составила 14,20 грн/л (+5 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 3 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
14,17
|
0,00
|
Shell
|
14,28
|
0,00
|
SOCAR
|
14,71
|
0,04
|
Народна
|
13,95
|
0,00
|
UPG
|
14,20
|
0,00
|
WOG
|
14,58
|
0,20
|
Фактор
|
13,80
|
0,00
|
Авиас
|
13,93
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,08
|
0,00
|
KLO
|
14,44
|
0,00
|
Marshal
|
13,80
|
0,00
|
Glusco
|
14,05
|
0,10
|
Автотехсервис
|
14,10
|
0,00
|
Chipo
|
14,01
|
0,10
|
ОККО
|
14,60
|
0,19
|
Кворум
|
14,35
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,96
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,20
|
0,00
|
Luxwen
|
13,99
|
0,00
|
Катрал
|
14,47
|
0,00
|
Средняя цена
|
14,20
|
0,05
|
|
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