Нефть перешла к росту 3 сентября на фоне снижения поставок из Ирана, Brent снова выше $78 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник перешли к росту на сообщениях о снижении экспорта нефти и нефтяного конденсата из Ирана до минимума более чем за два года.

Brent в ходе торгов приблизилась к максимуму за два месяца. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 EET 3 сентября увеличилась на 38 центов (0,49%) - до 78,02 доллара за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 9 центов (0,13%) - до 69,89 доллара за баррель. Основных торгов на NYMEX в понедельник не будет, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Согласно данным агентства Bloomberg, Иран в августе отгружал на экспорт чуть меньше 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), что является самым низким показателем с марта 2016 года.

Давление на Тегеран усиливается в ожидании ноября, когда США планируют ввести вторую часть санкций в отношении Ирана, включая меры для нефтяной отрасли.

Цены на нефть на мировом рынке до конца текущего года будут колебаться в коридоре от $70 до $80 за баррель, если "в мире не возникнет существенной проблемы", заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи на конференции в оманской столице Маскате.

По словам министра, некоторые государства ОПЕК+ испытывают трудности с поддержанием добычи на уровне квот из-за нехватки инвестиций.

Между тем, по данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", Россия в августе увеличила добычу на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, но при этом показатель оставался на 0,2% ниже, чем в октябре 2016 года, показатель за который был принят в качестве исходной точки для договоренностей ОПЕК+.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти до 10,424 млн баррелей в сутки с 10,288 млн б/с месяцем ранее, сообщили агентству Bloomberg два источника в ОПЕК.