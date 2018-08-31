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Нефть продолжает дорожать 31 августа на опасениях за поставки нефти из Ирана
08:35 31.08.2018 |
Мировые цены на нефть незначительно дорожают в пятницу утром на фоне постепенного снижения экспорта сырья из Ирана из-за грядущих санкций США в отношении страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02%, до 78,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до 70,28 доллара за баррель.
В центре внимания инвесторов остается тема американских санкций в отношении Ирана и перспективы поставок нефти из страны в этой связи. На текущей неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что поставки нефти из Ирана на мировой рынок снижаются более быстрыми темпами, чем ожидалось, по мере приближения сроков вступления в силу санкций США против страны. Уже в сентябре экспорт нефти из Ирана может снизиться до 1,5 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллиона баррелей в сутки в июне. При этом многие эксперты ожидали, что только к концу года поставки нефти из Ирана сократятся примерно на 1 миллион баррелей.
Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов всего на 0,7 миллиона баррелей.
Как сказал агентству MarketWatch аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), цены на нефть марки WTI продолжают получать поддержку от данных минэнерго США, однако ключевой фактор для роста стоимости сырья кроется в перспективе американских санкций против Ирана.
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