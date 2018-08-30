Финансовые новости
- |
- 30.08.18
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Крупные сети 30 августа повысили цены на топливо
13:13 30.08.2018 |
С 29 на 30 августа ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, ДТ - до 30,45 грн/л.
В сети AMIC топливо подорожало на 30 коп./л: бензина А-92, - до 29,79 грн/л, А-95 - до 30,79 грн/л, А-95+ - до 31,79 грн/л, ДТ - 28,79 грн/л. На станциях Glusco в течении дня топливо подорожало на 50 коп./л.
Такие сети как UPG, «Автотранс», «Катрал» и «БРСМ-Нафта» повысили цены на 10-53 коп./л.
Как сообщал enkorr, с 28 по 29 августа крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В период с 1 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 1 грн./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/29 августа 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,79
|
0,30
|
30,79
|
0,30
|
31,79
|
0,30
|
28,79
|
0,10
|
Shell
|
30,18
|
0,00
|
31,22
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
28,94
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Народна
|
27,00
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
28,50
|
0,40
|
29,50
|
0,40
|
32,30
|
0,40
|
26,90
|
0,40
|
WOG
|
31,95
|
0,50
|
32,95
|
0,50
|
33,95
|
0,50
|
30,45
|
0,50
|
Автотранс
|
28,78
|
0,10
|
29,83
|
0,50
|
31,79
|
0,50
|
27,38
|
0,40
|
Параллель
|
31,09
|
0,00
|
32,09
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,09
|
0,29
|
27,90
|
0,30
|
29,37
|
0,53
|
25,63
|
0,00
|
KLO
|
29,09
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
31,24
|
0,00
|
28,09
|
0,00
|
Marshal
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
Х
|
Х
|
25,60
|
0,00
|
Glusco
|
30,05
|
0,50
|
31,05
|
0,50
|
32,05
|
0,50
|
28,55
|
0,50
|
Надежда
|
28,74
|
0,00
|
29,38
|
0,00
|
29,74
|
0,00
|
27,44
|
0,00
|
Chipo
|
28,37
|
0,00
|
28,87
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
26,72
|
0,00
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,20
|
0,00
|
28,92
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Mango
|
27,19
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,89
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Х
|
Х
|
25,99
|
0,00
|
Катрал
|
27,99
|
0,10
|
29,67
|
0,10
|
29,69
|
0,10
|
26,97
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
29,24
|
0,14
|
30,22
|
0,15
|
31,42
|
0,16
|
28,00
|
0,12
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война за таможню: почему Гройсман хочет сажать за контрабанду товаров
|Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко
|Размер имеет значение: как Минфин планирует управлять госдолгом
|Продолжающееся давление на гривну обусловлено психологическим фактором ожидания участниками рынка дальнейшей девальвации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена нефти растет 30 августа на новостях о преждевременном сокращении экспорта из Ирана
|Домохозяйства привлекли 6,7 млрд гривен кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий с октября 2014
|Румыния рассматривает возможность строительства газового интерконнектора с Украиной
|Крупные сети 30 августа повысили цены на топливо
|ПИИ в Украине в I пол.-2018 увеличились на $1,04 млрд, РФ лидирует по поступлениям – Госстат
|Минэкономразвития готовит законопроект о саморегулировании в Украине
Это интересно
|Представлен смартфон Oppo Realme 2
|Xiaomi представила умную газовую колонку за $130
|Исследование: блокчейн использует только четверть мировых компаний
|Uber предложит жителям крупнейших городов мира электросамокаты
|Toyota и Uber будут сотрудничать в разработке беспилотных автомобилей
|Браслет Nopixgo отпугивает комаров путем обмана
|Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро