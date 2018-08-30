Крупные сети 30 августа повысили цены на топливо

С 29 на 30 августа ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, ДТ - до 30,45 грн/л.

В сети AMIC топливо подорожало на 30 коп./л: бензина А-92, - до 29,79 грн/л, А-95 - до 30,79 грн/л, А-95+ - до 31,79 грн/л, ДТ - 28,79 грн/л. На станциях Glusco в течении дня топливо подорожало на 50 коп./л.

Такие сети как UPG, «Автотранс», «Катрал» и «БРСМ-Нафта» повысили цены на 10-53 коп./л.

Как сообщал enkorr, с 28 по 29 августа крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В период с 1 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 1 грн./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/29 августа 2018 г., грн/л: