Нефть дорожает 30 августа на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в четверг утром сохраняют положительную динамику, отмечавшуюся в среду после публикации еженедельной статистики от минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% - до 77,63 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,26%, до 69,69 доллара за баррель.

Поддержку рынку нефти в четверг продолжают оказывать опубликованные накануне данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов всего на 0,7 миллиона баррелей.

Инвестиционный аналитика Rivkin Securities Уильям О'Лафлин (William O'Loughlin), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что данные минэнерго США свидетельствуют о снижении запасов нефти в стране уже вторую неделю подряд, и это способствует росту цен на сырье.