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Рынок ДТ вырос на 11% в январе-июле 2018 г.
17:14 27.08.2018 |
Баланс рынка дизельного топлива по итогам семи месяцев 2018 г. составил 3 516,4 тыс. т, что на 11,1% (351,8 тыс. т) больше, чем за аналогичный период 2017 г. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Украинский рынок ДТ растет, начиная с третьего квартала 2015 г. В частности, рынок увеличился за счет российских поставок, которые по итогам 7 месяцев 2018 г. выросли на 65% или 560 тыс. т. Всего в январе-июле в Украину импортировано 1 419,6 тыс. т российского ДТ, что составляет 40% объема рынка.
1 266,7 тыс. т импорта российского ДТ пришлось на нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс», остальной объем - на железнодорожные и морские поставки.
На Беларусь за отчетный период пришлось 1 237,5 тыс. т, что на 13,2% меньше показателя аналогичного периода 2017 г., когда белорусские НПЗ демонстрировали рекордные поставки в Украину.
Польские и литовские НПЗ группы Orlen снизили поставки дизтоплива в Украину на 11,7% (35 тыс. т) до 220 тыс. т. в связи с тем, что с мая 2017 г. импорт ДТ из Польши был приостановлен. Следовательно, доля топлива НПЗ Orlen на украинском рынке сократилась в 8 до 6%.
Объем морских поставок ДТ в Украину остался на прошлогоднем уровне - 250 тыс. т. Через морпорты импортируется, в частности, туркменское, российское, греческое топливо.
На внутреннее производство в январе-июле пришлось 447 тыс. т, что на 6,8% больше показателя января-июля 2017 г. Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 9% (33 тыс. т) до 396 тыс. т. Отметим, что завод испытывает проблемы с реализацией бензинов, что не позволяет наращивать переработку нефти. Шебелинский ГПЗ произвел около 51 тыс. т топлива против 56 тыс. т за аналогичный период 2017 г.
Напомним, импорт бензинов за 7 месяцев 2018 г. сократился на 9,8% до 631,3 тыс. т. Поставки бензина из Беларуси, основного источника импорта этого топлива, снизились на 11,5% до 508,3 тыс. т. Литовские и польские НПЗ группы Orlen нарастили поставки на 6% до 114,1 тыс. т. Кременчугский НПЗ (Полтавская обл.) и Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.) суммарно произвели 492 тыс. т бензинов, что на 3,6% больше, чем за такой же период 2017 г.
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