Цена нефти 27 августа колеблется после роста на опасениях вокруг Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо колеблются после роста прошлой недели в ожидании сокращения поставок из Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08% - до 76,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до 68,75 доллара за баррель. До этого обе марки незначительно снижались в цене.

Как отметил аналитик исследовательской компании ClipperData Мэтт Смит (Matt Smith) в интервью изданию MarketWatch, на рынке уже наблюдается сокращение поставок иранской нефти в Европу и Южную Азию. "Я думаю, что это происходит быстрее, чем ожидалось. Некоторые покупатели уже заявляют об отказе от импорта нефти из Ирана, хотя санкции не будут введены в полном объеме до ноября", - сказал он.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

Трейдеры также обратили внимание на данные о буровой активности в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за прошедшую неделю количество нефтяных буровых установок в стране снизилось на 9 штук, или на 1% - до 860 единиц, газодобывающих - на 4 штуки, на 2,2%, до 182 единиц. Таким образом, общее число буровых установок сократилось на 13 штук, или на 1,2% - до 1044 штук. В годовом выражении показатель вырос на 104 единицы (11,1%).