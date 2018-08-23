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С 20 по 23 августа цены железнодорожных партий дизельного топлива выросли на 120 грн/т
17:28 23.08.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Из-за девальвации гривны средние цены крупнооптовых партий 23 августа повысились на 90 грн/т. Трубопроводный ресурс на Новоград-Волынском (Житомирская обл.) в четверг предлагался по 29 300-29 400 грн/т против 29 200-29 250 грн/т на начало недели. На станции Коростень (Житомирская обл.) 23 августа было одно предложение по 29 600 грн/т. Также со вторника с новоградским ресурсом на рынок начали выходит «Альянс Ойл Украины» по цене 28 90-28 100 грн/т.
За неделю железнодорожные партии бензина марки А-95 в среднем выросли в цене на 570 грн/т - 36 830 грн/т. 23 августа кременчугскую «пятерку» в Полтавской области предлагала «Укртатнафта» по 36 400 грн/т. Напомним, что компания возобновила отгрузки бензинов только в понедельник. Белорусским А-95 торговала «ЗНГК» в Коростене и Васильеве по 37 000-37 100 грн/т. Гранд-Петрол предлагал литовский продукт в Киеве по 37 300 грн/т.
С понедельника по четверг средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-92 увеличилась на 560 грн/т - до 35 370 грн/т.
ЗНГК 23 августа предлагала белорусскую «двойку» в Василькове и Коростене по 35 300-25 400 грн/т. «Укртатнафта» торговала в Кагамлыке по 35 400 грн/т.
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