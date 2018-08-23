Региональные сети 23 августа подняли цены на топливо

С 22 на 23 августа ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 40-53 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, все виды топлива на станциях «Овис» подорожали на 40-53 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,42 грн/л, А-95 - до 29,44грн/л, А-95+ - до 32,99 грн/л, ДТ - до 27,82 грн/л.

В сети «Автотранс» топливо подорожало на 40 коп./л: бензина А-92, - до 28,68 грн/л, А-95 - до 29,33 грн/л, А-95+ - до 31,29 грн/л.

Такие сети как «Фактор», KLO и «Татнефть» повысили цена на ДТ на 10-12 коп./л до 25,60грн/л, 27,99 грн/л и 26,64 грн/л.

Также сети Mango, «Автопорт» и «Катрал» повысили цены на 10-30 коп./л.

Как сообщал enkorr, в период с 17 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л. Предыдущее подорожание было зафиксировано накануне в пределах 10-30 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/23 августа 2018 г., грн/л: