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Нефть дешевеет 23 августа в рамках коррекции после роста накануне
09:17 23.08.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг перешли к коррекционному снижению после роста накануне на фоне резкого снижения запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% - до 74,58 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI не изменялась в динамике, сохраняясь на отметке в 67,86 доллара. При этом минутами ранее и эта нефтяная марка дешевела, снижаясь в цене на 0,03%.
На ночных торгах Brent достигала отметки в 75 долларов за баррель, WTI дорожала до 68,14 доллара.
Согласно данным минэнерго США, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 408,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 1,5 миллиона баррелей.
Кроме того, трейдеры реагируют на новый виток взаимных пошлин между США и КНР, что может сказаться на снижении спроса на нефть в Китае. В четверг, 23 августа, обе страны объявили об очередном повышении ввозных пошлин на отдельные группы товаров до 25%. Пекин, кроме того, пообещал начать разбирательство в ВТО в связи с введением этих пошлин.
Ожидается, что взаимные пошлины могут привести к замедлению роста реального ВВП Китая в 2019 году на 0,3-0,5 процентного пункта. Для США - торговые ограничения замедлят рост ВВП примерно на четверть процентного пункта, до 2,3% в 2019 году, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.
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