Розничные сети 22 августа продолжили повышать цены на топливо

С 21 на 22 августа ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 10 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л, ДТ - до 29,99 грн/л.

В сети UPG топливо подорожало на 20 коп./л: бензина А-92, - до 27,80 грн/л, А-95 - до 28,80 грн/л, А-95+ - до 31,60 грн/л, дизельное топливо - до 26,30 грн/л.

Такие сети как AMIC, Chipo, «Нефтек» и «Катрал» повысили цены на 10-30 коп./л.

Как сообщал enkorr, в период с 17 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/21 августа 2018 г., грн/л: