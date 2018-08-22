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Нефть дорожает 22 августа на данных API о снижении запасов сырья в США
07:55 22.08.2018 |
Мировые цены на нефть в среду утром повышаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы "черного золота" в США за прошлую неделю ощутимо сократились, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% - до 72,84 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,49%, до 66,16 доллара за баррель.
В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,2 миллиона баррелей, до 405,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя всего на 1,5 миллиона баррелей.
Теперь рынок ждет аналогичных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,5 миллиона баррелей после роста на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.
"Инвесторы уверены, что официальные данные также укажут на снижение запасов в США за неделю", - считают аналитики ANZ Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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