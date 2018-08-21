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Информация об агентстве
SOCAR, Glusco и «Параллель» 21 августа повысили цены на топливо
13:29 21.08.2018 |
С 20 на 21 августа ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 3-45 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,39 грн/л, А-95 - до 32,39грн/л, А-95+ - до 33,39 грн/л, ДТ - до 29,89 грн/л.
В сети Glusco топливо подорожало на 45 коп./л: бензина А-92, - до 29,55 грн/л, А-95 - до 30,55 грн/л, А-95+ - до 31,55 грн/л, дизельное топливо - до 28,05 грн/л.
Такие сети как «Параллель», KLO, «БРСМ-Нафта» и «Катрал» повысили цены на 3-30 коп./л.
Как сообщал enkorr, в период с 17 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/20 августа 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,29
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Shell
|
30,18
|
0,00
|
31,22
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
SOCAR
|
31,39
|
0,40
|
32,39
|
0,40
|
33,39
|
0,40
|
29,89
|
0,40
|
Народна
|
27,00
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
27,60
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
31,40
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,28
|
0,00
|
28,93
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
Параллель
|
30,89
|
0,30
|
31,79
|
0,20
|
32,39
|
0,20
|
29,39
|
0,30
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,80
|
0,06
|
27,60
|
0,06
|
28,84
|
0,03
|
25,62
|
0,04
|
KLO
|
28,94
|
0,10
|
29,94
|
0,10
|
31,24
|
0,35
|
27,89
|
0,15
|
Marshal
|
26,90
|
0,10
|
27,90
|
0,10
|
x
|
x
|
25,60
|
0,30
|
Glusco
|
29,55
|
0,45
|
30,55
|
0,45
|
31,55
|
0,45
|
28,05
|
0,45
|
Надежда
|
28,27
|
0,00
|
28,88
|
0,00
|
29,24
|
0,00
|
27,04
|
0,00
|
Chipo
|
28,22
|
0,00
|
28,72
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
26,67
|
0,00
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,52
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Фактор
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
x
|
x
|
25,50
|
0,10
|
Jazz Oil
|
26,69
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
x
|
x
|
25,69
|
0,00
|
Катрал
|
27,79
|
0,00
|
29,17
|
0,30
|
29,19
|
0,30
|
26,67
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
28,61
|
0,05
|
29,57
|
0,05
|
30,76
|
0,05
|
27,37
|
0,06
|
|
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