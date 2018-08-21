SOCAR, Glusco и «Параллель» 21 августа повысили цены на топливо

С 20 на 21 августа ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 3-45 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,39 грн/л, А-95 - до 32,39грн/л, А-95+ - до 33,39 грн/л, ДТ - до 29,89 грн/л.

В сети Glusco топливо подорожало на 45 коп./л: бензина А-92, - до 29,55 грн/л, А-95 - до 30,55 грн/л, А-95+ - до 31,55 грн/л, дизельное топливо - до 28,05 грн/л.

Такие сети как «Параллель», KLO, «БРСМ-Нафта» и «Катрал» повысили цены на 3-30 коп./л.

Как сообщал enkorr, в период с 17 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/20 августа 2018 г., грн/л: